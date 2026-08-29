Credencial PAMI: cuáles son los cuatro formatos válidos y cuáles dejaron de servir

El organismo mantiene cuatro formatos de credencial para acceder a sus prestaciones. Cuáles siguen vigentes y qué credenciales ya no pueden utilizarse.

PAMI mantiene cuatro formatos de credencial habilitados para sus afiliados y aclara que no es obligatorio tener la aplicación Mi PAMI.

Los afiliados de PAMI pueden utilizar distintos formatos de credencial para identificarse y acceder a las prestaciones de la obra social. Actualmente existen cuatro opciones válidas , por lo que no es necesario contar obligatoriamente con la aplicación en el celular.

La aclaración es importante para quienes todavía conservan la tarjeta plástica o prefieren utilizar una versión impresa. Según la información oficial de PAMI, todas las credenciales vigentes permiten realizar las gestiones correspondientes y acceder a los servicios.

Además, el organismo especificó cuáles son las versiones que dejaron de tener valides. Por eso, quienes tengan una credencial provisoria antigua deberían revisar si cuenta con código QR antes de presentarla en una farmacia, consultorio u otra prestación.

La primera opción es la credencial digital , que se encuentra disponible dentro de la aplicación Mi PAMI. El afiliado puede mostrarla directamente desde el teléfono sin necesidad de imprimir ningún documento.

También continúa vigente la credencial provisoria con QR . Se puede descargar e imprimir y sirve para realizar las gestiones correspondientes ante PAMI.

La tercera alternativa es la credencial provisoria ticket, que se obtiene en las terminales de autogestión ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local (UGL). Finalmente, sigue siendo válida la credencial plástica, aunque PAMI ya no la distribuye. Si un afiliado todavía conserva la suya, puede seguir utilizándola.

Qué credenciales de PAMI dejaron de servir

PAMI aclaró que las únicas versiones que ya no tienen validez son la credencial provisoria antigua que no posee código QR y la credencial anterior que quedó fuera de vigencia.

Esto significa que tener una credencial provisoria no alcanza por sí solo. Si se trata de una versión vieja sin QR, el afiliado deberá generar una nueva para evitar inconvenientes al momento de acreditar su condición.

La actualización busca incorporar los datos necesarios para la validación y mejorar la protección de la información personal. La nueva credencial provisoria con QR no tiene vencimiento, según la información publicada por PAMI.

¿Es obligatorio tener Mi PAMI para recibir atención?

No, PAMI no exige tener instalada la aplicación para acceder a una prestación. El organismo señala expresamente que ningún profesional puede rechazar la atención, la entrega de medicamentos o una prestación por el hecho de que el afiliado no tenga la app.

Quienes no utilizan celular pueden recurrir a las otras alternativas disponibles. La credencial provisoria con QR puede descargarse e imprimirse, mientras que la versión ticket puede obtenerse en las terminales de autogestión de las agencias y UGL.

Además, para la atención el afiliado debe presentar su credencial PAMI y el DNI. El propio organismo indica que no corresponde exigir documentación adicional, como fotocopias del documento o recibos de sueldo, para acreditar la afiliación.

Cómo obtener una nueva credencial si no tenés una válida

Si una persona perdió su tarjeta plástica o nunca la recibió, puede utilizar cualquiera de los otros formatos disponibles. La opción más sencilla es descargar la credencial provisoria con QR o utilizar la versión digital desde Mi PAMI.

Para general la credencial provisoria se solicitan datos como el número de afiliación, sexo, DNI y número de trámite del documento. PAMI permite realizar la gestión desde su sitio oficial.

En caso de no contar con el número de trámite del DNI, existe otra alternativa: generar la credencial provisoria ticket desde una terminal de autogestión. De esta manera, el afilado puede contar con una identificación válida sin necesidad de tener la aplicación instalada.