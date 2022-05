Covid-19: las 7 preguntas más frecuentes en esta etapa de pandemia

2. ¿Por qué subieron los casos?

La suba era esperada por los médicos, ya que "la modificación en las variantes, incluso en ómicron, que tiene cuatro subtipos, hace que el virus permanezca y circule”, señala la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). Las bajas temperaturas y los hábitos también son factores determinantes, ya que en los meses de frío hay más circulación de virus respiratorios y a esto se suma que se relajaron los cuidados, por la caída en los números respecto de los picos registrados.

3. ¿La suba es preocupante?

Aunque por ahora no es preocupante, no debe creerse que la pandemia terminó. El comportamiento del virus es dinámico y, en ese sentido, los especialistas prefieren no hacer proyecciones, pero plantean que con el avance de la vacunación ya no se volverá a la emergencia sanitaria de 2020. Por lo bajo, se augura que pueden seguir subiendo los casos, pero serían "cuadros respiratorios sin riesgos”. En este sentido, recuerda las bajas tasas de internaciones y muertes registradas en el país en relación a la cantidad de infectados, en relación a principios de año.

4. ¿Quiénes deben recibir la cuarta dosis de refuerzo?

La cuarta dosis (o segunda dosis de refuerzo) está indicada para personas mayores de 12 años que presenten inmunocompromiso, mayores de 50 años y personal de salud independientemente de su edad. Además, continuará la vacunación escalonada de personal considerado estratégico por el Ministerio de Salud para luego seguir con el resto de los grupos etarios. Se otorgará siempre que hayan transcurrido como mínimo cuatro meses desde la aplicación del primer refuerzo.

5. ¿Qué pasa con la Sputnik en países que no aprobaron?

Debido a que Sputnik V no está aprobada en diversos países del exterior, el Ministerio de Salud habilitó la aplicación de nuevas dosis por motivo de viaje a quienes hayan recibido la vacuna rusa en el esquema inicial y pretendan llegar a Estados Unidos o destinos de Europa que exigen las vacunas avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El requisito es haber cumplido un intervalo mínimo de cuatro semanas desde la última dosis. Además, se debe acreditar el viaje.

6. ¿Qué variantes circulan en Argentina?

Ómicron es la variante con circulación predominante y casi exclusiva en el país, a la que se suma Delta en menor medida. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, indicó que se espera que llegue "muy pronto" la variante XE, generada a partir de la combinación de dos linajes de ómicron, reportada por primera vez por el Reino Unido en enero.

7. ¿Debe haber un intervalo entre la vacuna antigripal y la cuarta dosis?

No hay inconvenientes en la aplicación simultánea de ambas vacunas. En otro momento de la pandemia, la indicación era dejar un intervalo de 15 días entre una y otra, pero ya no es necesario. Los expertos remarcan la importancia de recibir la antigripal y recomiendan revisar el calendario general de vacunación, tanto en chicos como en adultos, para que los ciudadanos estén cubiertos frente a otras enfermedades que no estuvieron en primer plano en los últimos años, como el sarampión.