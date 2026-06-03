Paro nacional docente en universidades en reclamo de aumento salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento

Las medidas de fuerza incluirán paros, movilizaciones y clases públicas para visibilizar el conflicto. La decisión llega luego de la reunión fallida con autoridades del Gobierno y en medio del conflicto judicial por la aplicación de la ley.

Archivo. La FEDUN confirmó medidas de fuerza para este miércoles y jueves.

Los docentes de las universidades nacionales realizarán este miércoles y jueves un paro de 48 horas en todo el país para reclamar por la situación presupuestaria del sistema universitario y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

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La medida fue confirmada por la Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN) tras un plenario con representantes gremiales de distintas provincias, donde se evaluó la continuidad del plan de lucha y las acciones para visibilizar el conflicto que atraviesan las casas de estudio.

Además de la suspensión de actividades académicas , las jornadas incluirán movilizaciones, clases públicas y distintas iniciativas de protesta en universidades de todo el país.

Mientras se desarrolla la nueva medida de fuerza, el Gobierno busca avanzar en una salida al conflicto universitario que se mantiene desde octubre de 2025, cuando decidió no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso e inició una estrategia judicial para frenar su implementación.

Docentes de FEDUN llevarán adelante clases públicas en reclamo por la Ley de Financiamiento.

Participar de las movilizaciones convocadas para el miércoles 3 de junio bajo la consigna Ni Una Menos.

Exigir el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria urgente a paritarias el 52,1% de poder adquisitivo que, según el gremio, perdieron los universitarios desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

Realizar 48 horas de protesta los días miércoles 3 y jueves 4 de junio , con paros, movilizaciones, clases públicas y actividades de visibilización en las universidades públicas de todo el país.

La medida de fuerza convocada por FEDUN fue confirmada el pasado lunes, tras el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales realizado el lunes. Allí, la federación resolvió.

En ese contexto, existía la posibilidad de que durante esta semana se concrete una reunión entre funcionarios nacionales y autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) , aunque por el momento no hay fecha confirmada.

Las conversaciones incluyen varios puntos sensibles para el sistema universitario, como la recomposición salarial docente, las becas estudiantiles, los fondos destinados a hospitales universitarios y otras partidas presupuestarias pendientes.

La estrategia oficial también está condicionada por la causa judicial que tramita en la Corte Suprema y cuya defensa está a cargo de la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio.

El Gobierno analiza distintas alternativas para evitar una resolución judicial desfavorable. Entre ellas, evaluó ofrecer a las universidades la transferencia de fondos contemplados en el proyecto de financiamiento universitario enviado al Congreso en febrero.

Esa iniciativa contemplaba únicamente la recomposición salarial correspondiente a 2025 y dejaba fuera la pérdida acumulada entre diciembre de 2023 y 2024, con el objetivo de reducir el impacto fiscal, uno de los reclamos centrales del frente docente.

A cambio, la Casa Rosada busca que las universidades retiren la medida cautelar presentada contra el Estado nacional, expediente que actualmente espera una definición de la Corte Suprema. La demanda reclama el cumplimiento de los incrementos salariales y de las becas previstos en la Ley de Financiamiento Universitario, ajustados por la evolución del IPC.

La principal preocupación oficial es el costo económico de una derrota judicial. Según las estimaciones que maneja el Gobierno, un fallo adverso obligaría al Estado a transferir alrededor de $2,5 billones al sistema universitario.