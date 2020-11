Jugadores de la PS5 se quejan del "coil whine": ¿un ruido para preocuparse?

Qué es el ruido que se siente en la PS5

Los usuarios dicen que no todos los jugadores están experimentando este "coil whine" con la misma intensidad. Sin ir más lejos, según el periodista Saúl González su PS5 Digital Edition “tiene un ligero ruido eléctrico cuando ejecuto Demon's Souls, pero es totalmente imperceptible mientras estoy jugando o si estoy con los auriculares puestos y solo lo escucho si silencio mi televisor y me acerco levemente a la consola, sin embargo, otros jugadores están teniendo un ruido más fuerte mientras juegan con su PS5”.

Además de este problema de coil whine, en redes sociales puede leerse sobre un fallo mucho menos común de un ruido bastante más molesto que surge de la parte delantera de la consola. Según un usuario se debe a una pegatina mal colocada en un error de ensamblaje, pudiendo arreglarse desmontando el ventilador y retirando esta pegatina.

Se trata de un caso mucho más aislado y puntual que el anteriormente mencionado problema de ruido eléctrico que, por suerte, es más molesto que preocupante ya que algunas gráficas de ordenador de alta gama suelen adolecer de este fallo que no significa que haya algo "roto" o que pueda dejar de funcionar, en este caso, nuestra consola. “De hecho a veces este ruido acaba desapareciendo con el tiempo, lo que no quiere decir que este error o problema con el diseño no pueda llegar a resultar molesto para algunos jugadores”, dice Vandal.