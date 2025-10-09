Por el feriado del viernes 10 de octubre 2025: qué pasará con los pagos de ANSES

Conocé las fechas de cobro de haberes vigentes y los montos que recibirán los beneficiarios del organismo durante los próximos días.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó con el calendario de pagos de octubre 2025. Sin embargo, el feriado de este 10 de octubre forzó un cambio en los depósitos.

Este feriado turístico se debe a la Resolución 139/2025 del Boletín Oficial, en el que establecieron el traslado del feriado por el "Día de la Raza" , conmemorado el 12 de octubre . El objetivo de este cambio es impulsar la actividad turística interna .

Este mes, todos los beneficiarios de ANSES recibirán un aumento del 1,9%, ya que se agregará el porcentaje de inflación registrado en agosto , como se estableció en el Decreto de Movilidad Jubilatoria .

De esta manera, los cobros de las principales prestaciones de ANSES serán los siguientes:

Jubilaciones y Pensiones

Jubilación Mínima: $326.304,88

Jubilación Máxima: $2.195.498,72

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96

Pensión No Contributiva: $228.381,85

Por otro lado, algunos de estos titulares recibirán un bono previsional de ANSES, que tiene un valor de $70.000. Está dirigido a quienes cobren menos de $396.304,88, es decir, la suma entre el haber mínimo y este monto, por lo que estos son los montos finales de los jubilados y pensionados:

Jubilación Mínima: $396.304,88

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96

Pensión No Contributiva: $298.381,85

Asignaciones Universales

Asignación Universal por Hijo: $117.229,14

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $381.789,19

Asignación Familiar por Hijo

IGF hasta $907.793: $58.631

IGF entre $907.793 y$1.331.368: $39.548

IGF entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920

IGF entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340

Calendario de pagos de ANSES en octubre 2025

Debido al feriado de mañana, estas son las próximas fechas de cobro para todas las prestaciones de ANSES en octubre, organizadas según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4: 16 de octubre

DNI terminados en 5: 17 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo