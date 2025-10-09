La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó con el calendario de pagos de octubre 2025. Sin embargo, el feriado de este 10 de octubre forzó un cambio en los depósitos.
Por el feriado del viernes 10 de octubre 2025: qué pasará con los pagos de ANSES
Conocé las fechas de cobro de haberes vigentes y los montos que recibirán los beneficiarios del organismo durante los próximos días.
Por el feriado del 10 de octubre 2025: cómo funcionarán las oficinas de ANSES
Mi ANSES: cómo solicitar la PUAM de manera digital, paso a paso
Este feriado turístico se debe a la Resolución 139/2025 del Boletín Oficial, en el que establecieron el traslado del feriado por el "Día de la Raza", conmemorado el 12 de octubre. El objetivo de este cambio es impulsar la actividad turística interna.
Aumento en las prestaciones de ANSES en octubre
Este mes, todos los beneficiarios de ANSES recibirán un aumento del 1,9%, ya que se agregará el porcentaje de inflación registrado en agosto, como se estableció en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.
De esta manera, los cobros de las principales prestaciones de ANSES serán los siguientes:
Jubilaciones y Pensiones
- Jubilación Mínima: $326.304,88
- Jubilación Máxima: $2.195.498,72
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96
- Pensión No Contributiva: $228.381,85
Por otro lado, algunos de estos titulares recibirán un bono previsional de ANSES, que tiene un valor de $70.000. Está dirigido a quienes cobren menos de $396.304,88, es decir, la suma entre el haber mínimo y este monto, por lo que estos son los montos finales de los jubilados y pensionados:
- Jubilación Mínima: $396.304,88
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96
- Pensión No Contributiva: $298.381,85
Asignaciones Universales
- Asignación Universal por Hijo: $117.229,14
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $381.789,19
Asignación Familiar por Hijo
- IGF hasta $907.793: $58.631
- IGF entre $907.793 y$1.331.368: $39.548
- IGF entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920
- IGF entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340
Calendario de pagos de ANSES en octubre 2025
Debido al feriado de mañana, estas son las próximas fechas de cobro para todas las prestaciones de ANSES en octubre, organizadas según el último número del DNI de cada beneficiario:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 9 de octubre
- DNI terminados en 1: 13 de octubre
- DNI terminados en 2: 14 de octubre
- DNI terminados en 3: 15 de octubre
- DNI terminados en 4: 16 de octubre
- DNI terminados en 5: 17 de octubre
- DNI terminados en 6: 20 de octubre
- DNI terminados en 7: 21 de octubre
- DNI terminados en 8: 22 de octubre
- DNI terminados en 9: 23 de octubre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre
