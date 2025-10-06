Feriado del 10 de octubre: cómo funcionarán los bancos y servicios públicos







Recientemente "sumado" al calendario de feriados nacionales, el del viernes 10 próximo generó dudas respecto del cronograma de servicios. ¿Operarán los bancos con normalidad o no?

Cómo funcionarán los bancos en el feriado del 10 de octubre

Con el traslado del feriado del Día de la Raza, los servicios públicos durante el viernes 10 de octubre adoptarán la modalidad propia de todo día feriado. Esto es: horarios limitados en algunos de ellos y suspensión directa de actividades en otros como ocurre con los bancos. Y aunque parezca obvio, el hecho de que el feriado del viernes próximo sea producto de una resolución reciente hizo que muchos dudaran al respecto.

El Día de la Raza -anteriormente Día del Respeto a la Diversidad Cultural- es uno de los feriados trasladables a nivel nacional. Sin embargo, hasta la publicación el 27 de agosto del Decreto 614/2025 aquellos feriados trasladables que caían durante el fin de semana en la práctica perdían su calidad de trasladables en la medida en que no se movían. A partir de ese decreto, el Ejecutivo faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros a trasladar aquellos feriados movibles que caigan sábados o domingos al viernes previo o al lunes posterior. La Resolución 139/2025 publicada en el Boletín Oficial, entonces, determinó el adelanto del 12 de octubre al 10 generando un fin de semana largo con fines turísticos.

Bancos y servicios: cómo funcionarán el feriado del 10 de octubre Con el traslado del feriado del 12 de octubre al 10, el viernes próximo operará en la práctica como un feriado más con el cronograma de servicios limitado.

Bancos : No abrirán.

: No abrirán. Hospitales : Mantendrán abiertos los servicios de guardias y de ambulancias de emergencias.

: Mantendrán abiertos los servicios de guardias y de ambulancias de emergencias. Escuelas : Permanecerán cerradas.

: Permanecerán cerradas. Recolección de residuos: El servicio se ajusta en función de cada distrito. En algunos municipios, la recolección se suspende y en otros opera como día normal. En CABA operará con normalidad.

El servicio se ajusta en función de cada distrito. En algunos municipios, la recolección se suspende y en otros opera como día normal. En CABA operará con normalidad. Estacionamiento: Cada provincia o ciudad aplica su propia normativa. En la Ciudad de Buenos Aires, no funcionará el estacionamiento medido permitiendo estacionar en avenidas

En el caso particular de los bancos, la "llegada" del feriado del 10 de octubre genera una suerte de pausa o respiro en el marco de la tensión cambiaria entre el peso y el dólar.

Qué se conmemora el 12 de octubre El 12 de octubre se conmemora en Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, o Día de la Raza. Si bien la actual gestión de gobierno retomó el tradicional nombre de la fecha, en 2010 y durante el gobierno de Cristina Kirchner se había cambiado con el objeto de poner en valor el cruce de culturas y en particular, el respeto por la diversidad de los pueblos en una perspectiva más inclusiva de la historia y sus protagonistas. Relax- feriado FreePik.es La actual gestión de Javier Millei regresa a la concepción más clásica de la fecha, remitiendo exclusivamente a la llegada de Cristóbal Colón a América en el año 1942. Mientras uqe para algunos se trata de un avance sobre la diversidad, otros en cambio, aseguran que se trata de un movimiento que busca rigurosidad en la historia.

