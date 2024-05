Por la ola de frío hay problemas de abastecimiento de gas en estaciones de servicio e industrias

´Petrobras estación de servicio Según explicaron desde la Cámara de Expendedores de GNC, el corte de suministro de gas se debe a las bajas temperaturas y otros problemas técnicos como el transporte Foto: Bloomberg

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, el corte del suministro se debe a la llegada del frío y otros factores técnicos, como por ejemplo, la capacidad de transporte. "El objetivo de fondo busca básicamente privilegiar el gas disponible en los caños troncales para abastecer la demanda prioritaria: hogares, comercios, hospitales, organismos oficiales, escuelas", explicó a Reuters Rodrigo Espinosa, portavoz de Camuzzi Gas Pampeana, que abastece a 269 gasolineras en el interior de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de La Pampa.

De ese total, se vieron afectadas alrededor del 50%, agregó.

Qué pasará con el suministro de gas en los próximos días

La restricción también llegó a empresas e industrias con altos consumos de gas que están bajo los mismos convenios con interrupción. Según estimó Olivero, hay “gas suficiente y con excedente, pero está en Vaca Muerta”, por lo cual señaló que el problema principal se encuentra en el transporte.

Esta situación, además, ya preocupa a los usuarios y los propietarios de las estaciones de servicio, que entienden que se perjudica tanto al consumo como a la rentabilidad de los empresarios.

En este sentido, aún no está definido hasta cuándo continuará la medida. Anteriormente, este tipo de situaciones se resolvía con la provisión de GNL (gas natural licuado) que llegaba en barcos. Sin embargo, es un producto que hoy cuesta cuatro veces más y, en otros años, era subsidiado por los gobiernos. “Ahora eso no va a ocurrir y entonces no sabemos cuándo restituirán el servicio para todos”, concluyó Olivero.