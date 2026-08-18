Faltan dos meses para el próximo feriado nacional: qué día cae y qué se conmemora

El próximo descanso conmemorará la llegada de Colón a América en 1492 y habrá un fin de semana largo de tres días.

Después del fin de semana largo de octubre, el próximo feriado será el 23 de noviembre.

Después del feriado nacional del 17 de agosto, habrá que esperar casi dos meses para el próximo descanso. El siguiente será el 12 de octubre , fecha en la que se conmemora el Día de la Raza .

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La jornada recuerda la llegada de la expedición encabezada por Cristóbal Colón a América en 1492 . Como cae al inicio de la semana, habrá un fin de semana largo de tres días desde el sábado 10 hasta el lunes 12, una oportunidad que muchos aprovecharán para viajar, descansar o realizar actividades en familia.

El 12 de octubre de 1492 quedó marcado en la historia por la llegada de Cristóbal Colón a América , que significó el inicio de un proceso de contacto y conquista permanente entre Europa y el "nuevo mundo".

Colón había partido desde el puerto de Palos de la Frontera, en España, el 3 de agosto de ese año , al frente de una expedición integrada por tres embarcaciones: la Santa María, la Pinta y la Niña .

Su objetivo era encontrar una ruta marítima que los dirija a Asia navegando hacia el oeste . Buscaba alcanzar la India y acceder a los mercados de productos valiosos como las especias.

El viaje contaba con el respaldo de los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, después de que Colón lograra obtener apoyo para su proyecto.

Los tres barcos zarparon desde la península ibérica y realizaron una escala en las islas Canarias. Durante la madrugada del 12 de octubre, uno de los tripulantes de la Pinta divisó tierra: habían llegado a una isla del archipiélago de las Bahamas, identificada tradicionalmente con Guanahaní y posteriormente denominada San Salvador por Colón.

Luego, arribó a Cuba y a La Española, actualmente territorio de República Dominicana y Haití, donde estableció un asentamiento. En los meses siguientes regresó a España y llevó consigo información sobre los territorios encontrados y también personas indígenas.

El nombre de la fecha fue impulsado por el español Faustino Rodríguez-San Pedro, entonces presidente de la Unión Ibero-Americana. En 1913 propuso establecer una celebración el 12 de octubre para reforzar los vínculos entre ambos continentes.

En la Argentina, fue declarado fiesta nacional en 1917, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen.

En 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se modificó el feriado mediante el Decreto 1584/2010 y pasó a llamarse "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".

Sin embargo, desde 2025, la administración de Javier Milei retomó el uso de la denominación histórica Día de la Raza en los registros y el calendario oficial.

Calendario de feriados 2026 en Argentina

Feriados inamovibles restantes

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables restantes

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - Día de la raza

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables restantes