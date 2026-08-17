Cuántos fines de semana largos quedan en Argentina en 2026: el calendario completo de los próximos feriados + Agregar ámbito en









Después del feriado del 17 de agosto, todavía quedan cuatro fines de semana largos en Argentina antes de que termine el año. Cuáles son las fechas ideales para organizar una escapada o unas mini vacaciones.

Cuántos fines de semana largos quedan en Argentina en 2026. Depositphotos

El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín marcó el último descanso largo de agosto, pero todavía quedan varias oportunidades para hacer una escapada antes de que termine 2026.

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De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales, los argentinos tendrán por delante cuatro fines de semana largos, incluido un descanso extralargo de cuatro días en diciembre.

Las próximas fechas permitirán planificar viajes cortos, visitar familiares o simplemente disfrutar de algunos días de descanso. El período de diciembre será especialmente atractivo para quienes quieran aprovechar el comienzo de la temporada de verano.

Después del feriado del 17 de agosto, todavía quedan cuatro fines de semana largos en Argentina antes de que termine el año. Cuáles son las fechas ideales para organizar una escapada o unas mini vacaciones. Depositphotos Cuántos fines de semana largos quedan en 2026 Tras el feriado de agosto, el calendario contempla los siguientes fines de semana largos:

10, 11 y 12 de octubre: sábado, domingo y lunes, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural .

sábado, domingo y lunes, por el . 21, 22 y 23 de noviembre: sábado, domingo y lunes, por el Día de la Soberanía Nacional .

sábado, domingo y lunes, por el . 5, 6, 7 y 8 de diciembre: sábado, domingo, lunes y martes. Se trata de un fin de semana extralargo por el día no laborable con fines turísticos del lunes 7 y el feriado nacional del martes 8, correspondiente a la Inmaculada Concepción de María .

sábado, domingo, lunes y martes. Se trata de un por el día no laborable con fines turísticos del lunes 7 y el feriado nacional del martes 8, correspondiente a la . 25, 26 y 27 de diciembre: viernes, sábado y domingo, por el feriado de Navidad. De esta manera, todavía quedan dos fines de semana largos de tres días, uno extralargo de cuatro días y otro de tres días antes de finalizar el año.

Estos períodos suelen representar una oportunidad para realizar escapadas de turismo, recorrer destinos cercanos o aprovechar promociones de transporte y alojamiento. Calendario de los próximos feriados nacionales Además de los fines de semana largos, estas son las fechas que restan en el calendario oficial de feriados de 2026: Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Día de la Soberanía Nacional. Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

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