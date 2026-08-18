Antes de que empiece septiembre, el calendario de agosto 2026 esconde una última sorpresa para algunos habitantes de la provincia. El lunes 31, una localidad va a gozar de un feriado único que afectará su actividad habitual y le regalará a sus vecinos un fin de semana largo.
Feriados 2026: agosto se despedirá con un finde XL para una localidad de Buenos Aires
Una celebración histórica va a permitir que algunos vecinos bonaerenses gocen de un feriado único al cierre del mes.
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El motivo será el aniversario fundacional de un partido de la provincia de Buenos Aires. Esta conmemoración cuenta con un asueto administrativo o jornada no laborable de carácter local, así que no va a modificar el cronograma del resto del territorio bonaerense ni del país.
Por qué es feriado el 31 de agosto de 2026
El 31 de agosto de 2026, el partido de Castelli va a celebrar su aniversario fundacional. Esta jurisdicción fue creada oficialmente el 31 de agosto de 1865 mediante la Ley de División de Campañas. Por ese motivo, cada año la comunidad recuerda en esa fecha el nacimiento institucional del distrito.
En 2026 se cumplen 161 años desde aquel acontecimiento y como el aniversario caerá un lunes, quienes estén alcanzados por la medida van a gozar de un fin de semana largo. El nombre del partido homenajea a Juan José Castelli, abogado, político y vocal de la Primera Junta de la Revolución de Mayo.
En este pueblo, las celebraciones no se limitan únicamente al aniversario, ya que a lo largo del mes se organizan diferentes propuestas culturales y comunitarias que permiten recuperar la historia y las expresiones artísticas de los vecinos. Entre las actividades existen muestras como "Arte Abierto", concursos fotográficos y otras iniciativas locales. En ese mismo fin de semana se llevan a cabo también los actos principales y festejos comunales.
Cabe recalcar que el feriado del 31 de agosto tiene alcance local, lo que significa que no todos los trabajadores de la provincia estarán comprendidos, ya que la disposición corresponde específicamente al partido de Castelli y a los sectores incluidos en el asueto administrativo.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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