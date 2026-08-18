Feriados 2026: agosto se despedirá con un finde XL para una localidad de Buenos Aires + Agregar ámbito en









Una celebración histórica va a permitir que algunos vecinos bonaerenses gocen de un feriado único al cierre del mes.

Algunos vecinos bonaerenses van a gozar de un fin de semana largo antes de que termine agosto 2026. Magnific

Antes de que empiece septiembre, el calendario de agosto 2026 esconde una última sorpresa para algunos habitantes de la provincia. El lunes 31, una localidad va a gozar de un feriado único que afectará su actividad habitual y le regalará a sus vecinos un fin de semana largo.

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El motivo será el aniversario fundacional de un partido de la provincia de Buenos Aires. Esta conmemoración cuenta con un asueto administrativo o jornada no laborable de carácter local, así que no va a modificar el cronograma del resto del territorio bonaerense ni del país.

En el último fin de semana de agosto, esta localidad va a gozar de 3 días libres. Magnific Por qué es feriado el 31 de agosto de 2026 El 31 de agosto de 2026, el partido de Castelli va a celebrar su aniversario fundacional. Esta jurisdicción fue creada oficialmente el 31 de agosto de 1865 mediante la Ley de División de Campañas. Por ese motivo, cada año la comunidad recuerda en esa fecha el nacimiento institucional del distrito.

En 2026 se cumplen 161 años desde aquel acontecimiento y como el aniversario caerá un lunes, quienes estén alcanzados por la medida van a gozar de un fin de semana largo. El nombre del partido homenajea a Juan José Castelli, abogado, político y vocal de la Primera Junta de la Revolución de Mayo.

En este pueblo, las celebraciones no se limitan únicamente al aniversario, ya que a lo largo del mes se organizan diferentes propuestas culturales y comunitarias que permiten recuperar la historia y las expresiones artísticas de los vecinos. Entre las actividades existen muestras como "Arte Abierto", concursos fotográficos y otras iniciativas locales. En ese mismo fin de semana se llevan a cabo también los actos principales y festejos comunales.

Cabe recalcar que el feriado del 31 de agosto tiene alcance local, lo que significa que no todos los trabajadores de la provincia estarán comprendidos, ya que la disposición corresponde específicamente al partido de Castelli y a los sectores incluidos en el asueto administrativo. A fines de agosto, algunos afortunados van a gozar de un día libre que nadie más va a tener. Magnific Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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