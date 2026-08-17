Fin de semana largo: viajaron más turistas, pero cayó el gasto real.

Más de 1,07 millones de personas recorrieron distintos destinos del país y generaron un impacto económico de $245.907 millones. Sin embargo, el gasto total cayó 6,3% y la estadía promedio se redujo a dos días frente a 2023.

Más de 1,07 millones de turistas se movilizaron por distintos puntos del país durante el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y generaron un impacto económico directo de $245.907 millones , según un informe elaborado por entidades privadas del sector.

De acuerdo con el relevamiento, que fue difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ), viajaron 1.074.171 personas , con un gasto promedio diario de $114.464 por visitante .

Sin embargo, pese al mayor movimiento turístico, los principales indicadores de consumo mostraron una caída frente al mismo fin de semana de 2023, último año en el que el 17 de agosto conformó un fin de semana largo.

El gasto total se redujo 6,3% en términos reales , mientras que la estadía promedio cayó un 13% , al pasar de 2,3 días en 2023 a 2 días durante este año. A su vez, el gasto promedio diario por turista fue de $114.464 , un 13,2% menor en términos reales que el registrado durante el mismo período de 2023.

El relevamiento caracterizó el comportamiento de los viajeros por los viajes cortos, las decisiones de último momento y un consumo más selectivo . Las reservas iniciales fueron moderadas y aumentaron sobre la fecha, principalmente por el turismo de cercanía y los excursionistas. En ese sentido, el informe sintetizó la dinámica del fin de semana: "viajó más gente, pero permaneció menos tiempo y gastó menos en términos reales" .

Los destinos que combinaron eventos culturales y deportivos con actividades vinculadas a la nieve fueron los que mostraron los mejores desempeños operativos. Zona Norte Hoy

Los destinos con mayor ocupación

La ocupación hotelera mostró fuertes diferencias según el destino. Bariloche, en Río Negro, y el conglomerado Santiago del Estero-La Banda alcanzaron el 100% de ocupación, favorecidos por eventos y celebraciones locales.

En el extremo opuesto, los principales centros turísticos de la Costa Atlántica bonaerense, entre ellos Mar del Plata y Pinamar, registraron niveles de ocupación de entre 45% y 47%. Los destinos que combinaron eventos culturales y deportivos con actividades vinculadas a la nieve fueron los que mostraron los mejores desempeños operativos.

En la Ciudad de Buenos Aires, más de 100.000 visitantes recorrieron la ciudad y la ocupación hotelera alcanzó el 66%, impulsada principalmente por eventos masivos.

En Buenos Aires también se observó un fuerte contraste entre destinos: Tandil llegó al 90% de ocupación, mientras que los niveles en la Costa Atlántica se ubicaron por debajo del 50%.

Con este feriado, ya son siete los fines de semana largos registrados en 2026. En ese período viajaron 11.448.694 turistas, con una estadía promedio de 2,4 días. El gasto diario promedio acumulado se ubicó en $110.300, mientras que el impacto económico total alcanzó los $3,08 billones en lo que va del año. De esta forma, el fin de semana largo por San Martín representó el 9,3% del total de viajeros registrados durante 2026.

Cómo funcionó el turismo en las provincias

El movimiento turístico mostró diferencias según la región. En el Litoral, Entre Ríos alcanzó hasta un 86% de ocupación en Villa Elisa y Formosa llegó al 80%, mientras que Chaco promedió el 45% y Misiones tuvo un comportamiento dispar, con ocupación plena en Leandro N. Alem y 32% en Posadas. Corrientes, en tanto, tuvo como principales atractivos los Esteros del Iberá y la Fiesta Nacional del Dorado.

En el centro del país, Córdoba registró entre 58% y 66% de ocupación, con el Valle de Calamuchita entre los destinos más destacados. San Luis inició el fin de semana con un 56,7% de reservas y Santa Fe promedió 64%, aunque los hoteles de alta categoría de la capital provincial llegaron al 95%. Mendoza proyectó 55.751 turistas y una ocupación promedio del 60%, mientras que Tucumán alcanzó el 90% en El Cadillal y el 79% en Yerba Buena.

En el norte, Jujuy registró un 83% de ocupación, impulsada por eventos culturales y el Mes de la Pachamama, mientras que Salta tuvo buen movimiento en destinos como Cachi y Cafayate. Catamarca concentró actividad en la Puna y el oeste, y La Rioja se destacó por sus propuestas de naturaleza y enoturismo.

La Patagonia estuvo marcada por la nieve y las actividades vinculadas a la naturaleza. Bariloche se acercó al 100% de ocupación, Caviahue llegó al 90% y Ushuaia al 81%. Chubut combinó el avistaje de ballenas con los centros de nieve, mientras que El Calafate fue el principal destino de Santa Cruz, aunque condicionado por el clima. Santiago del Estero también se ubicó entre los puntos de mayor demanda, con el área metropolitana al 100% de ocupación durante la festividad de la Abuela Carabajal.