Por qué Kendrick Lamar podría recibir una demanda millonaria por su show en el Súper Bowl 2025

Entre estos, estuvieron canción y grabación del año por su tema "Not Like Us" , lanzada en mayo de 2024 y que supone un nuevo episodio, y la cúlmine de su su batalla pública, contra su gran rival Drake . El sencillo incluye acusaciones de pedofilia contra el cantante canadiense y su equipo de trabajo.

Y aunque, en teoría, no estaba permitido que Lamar cantara este tema durante el evento deportivo, finalmente la llevó al escenario desafiando cualquier restricción. Lo que podría traerle un problemas con la justicia, ya que la canción fue vista por millones de personas y abriría la puerta a acciones legales por difamación.

Es así, que una vez más, el show de medio tiempo convocó tanta o más atención que el Super Bowl LIX. La presentación de Kendrick Lamar fue un torbellino de emociones y controversia, en la que con su estilo inconfundible, desafió las restricciones del evento, desatando una ola de debate. Mientras algunos lo aplauden por su audacia y mensaje, otros critican la intensidad de su intervención. Pero, dejando claro, que en un escenario donde se espera entretenimiento a más no poder, nadie pudo quedarse indiferente ante su talento.

kendrick lamar 3.avif

Kendrick Lamar: su polémico show en el Súper Bowl 2025 que le puede costar una demanda

En un evento deportivo en el que los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se enfrentaron por el título de la NFL, y frente a una audiencia de más de 100 millones de personas, el rapero estadounidense Kendrick Lamar fue el encargado del show de medio tiempo, acompañado por la cantante SZA.

Ante la atenta mirada de celebridades como Taylor Swift, Lady Gaga y Lionel Messi, en un escenario que simuló un tablero de un juego de ta-te-ti y tras ser presentado por el actor Samuel L. Jackson, encarnando una versión del "Tío Sam", Lamar llevó todos los aplausos.

kendrick lamar y sza.jpg Kendrick Lamar y SZA.

El rapero hizo brillar sus letras filosas, que incluyeron sus hits "Humble", "DNA", "Luther" y "All the Stars". Pero, más tarde y parado sobre el capot de un auto, llegó el tiempo de la polémica: cantó "Not Like Us", el tema que le dedicó a Drake, su enemigo con quien mantiene una larga disputa pública que alcanzó, incluso, los tribunales.

De prácticamente la misma edad y con una trayectoria relativamente paralela en el mundo del rap, hubo una época en la que estos dos artistas fueron incluso colaboradores. En 2011, participaron juntos en el álbum "Take Care" de Drake, un disco que marcó un punto clave en la carrera de ambos. Pero, en agosto de 2013, todo explotó cuando Lamar lanzó "Control", junto a Big Sean, una canción en la que desafió al canadiense y a otros raperos como Wale o J. Cole.

Desde ese entonces, los intercambios de indirectas en sus canciones fueron en aumento. En octubre de 2023, Cole y Drake se unieron para colaborar y apuntaron contra Lamar. Un mes después, el canadiense sacó "Push Ups", donde se burlaba de su estatura (mide 1,68 metros); y días después, otro en el que lo criticaba por colaborar con Taylor Swift.

kendrick lamar drake.webp

En 2024, la disputa alcanzó un nuevo nivel cuando ambos comenzaron a lanzar temas con ataques personales directos. Drake avivó la controversia con "Family Matters", donde insinuó que el representante de su enemigo había tenido un hijo con la pareja del rapero estadounidense y que este intentó ocultarlo con un pago.

Pero, el conflicto alcanzó su punto más álgido con el lanzamiento de “Not Like Us”, un tema que se convirtió en un fenómeno mundial y en el mayor éxito de Kendrick Lamar en los últimos años. En la canción, el rapero lanza acusaciones veladas y directas contra del canadiense, sugiriendo en una de las líneas: “A ver, Drake, oí que te gustan jóvenes”, y luego refiriéndose a él y a su equipo como “pedófilos certificados”.

La polémica aumentó cuando se reveló la portada del sencillo, la cual muestra una imagen satelital de la mansión de Drake con marcas de agua que hacen referencia al registro de abusadores sexuales.

Portada not like us.jpg Portada de "Not Like Us".

Estos señalamientos llevaron a que Drake querellara el mes pasado contra Universal Music Group, la discográfica que ambos comparten, denunciando que el lanzamiento y promoción de este sencillo constituyen difamación y acoso en su contra.

Es por ello que, este polémico sencillo, en teoría, no podría formar parte de su setlist para el show de medio tiempo del Super Bowl. Pero, finalmente la llevó al escenario desafiando cualquier restricción. Lo que podría traerle un gran problema legal por difamación, ya que la canción fue vista por millones de personas; aunque, previendo posibles demandas, Lamar no pronunció la línea de “pedófilo certificado", durante la interpretación.

Además, Kendrick no cantó “Meet the Grahams”, en la que castiga sin piedad a la familia de Drake, incluidos sus padres y su hijo de seis años, y donde acusa al rapero canadiense de ser adicto al juego y darle empelo a personas condenadas por delitos sexuales. Pero sí que entonó “Euphoria”, tema en el que lo describe como un “maestro manipulador y mentiroso”.

Kendrick Lamar: su triunfo en los Grammys 2025

La influencia de Kendrick Lamar llega a todo el planeta. Más que hip hop, es una mezcla de canción protesta con poesía, cargada de intención. En la que sin necesidad de presumir autos caros, marcas de lujo o cantidades extravagantes de dinero, logró convertirse en el rapero más famoso.

Desde hace una década encabeza las listas de éxitos. Con "Good kid, m.A.A.d city" (2012), su segundo álbum, alcanzó la gloria y se transformó en el sello del género que más tiempo estuvo en las listas de Billboard, y Rolling Stone lo nombró “el mejor disco conceptual de la historia”. En 2017 llegó "DAMN", el disco con catorce temas que le valió el Pulitzer de la Música, siendo el primer artista en ganarlo por un género que no sea jazz o clásico.

kendrick-lamar-02-as-ap-180530_hpMain.jpg

Y esta semana, fue una llena de triunfos para el rapero estadounidense. Ya que el pasado domingo 2 de febrero, se alzó como uno de los mayores ganadores de los Grammys, los premios más relevantes de la música. Allí, por su canción "Not Like Us", la que además se convirtió en la más escuchada en Spotify y llegó al número 1 en ventas en su país, se llevó cinco galardones. Entre estos se incluyen: Grabación del año, Canción del año, Mejor video musical, Mejor canción de rap y Mejor Canción de rap. Sin dudas, una ceremonia plagada de aplausos para Kendrick Lamar.