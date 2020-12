Premian a científicos argentinos por investigar circuitos neuronales y el SARS-CoV-2

Se trata del doctor Mario Perelló, director del Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (Imbice) perteneciente a la UNLP, el Conicet y la CIC, quién recibirá el Premio Houssay por el área de Ciencia de la Salud; y la doctora Mariana Viegas, bioquímica y docente en la Cátedra de Virología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, que fue distinguida por el Premio de Investigación de América Latina-LARA.

Perelló es Doctor en Bioquímica egresado de la UNLP, realizó una estadía de seis años en Estados Unidos y a su regreso al país en 2010 se incorporó al Imbice y su línea de investigación se basa en el estudio de los circuitos neuronales y los mecanismos moleculares a través de los cuales la hormona ghrelina regula la respuesta al estrés y el apetito.

Es autor de 92 publicaciones científicas de gran impacto internacional y fue distinguido como Miembro del Comité Editorial de distintas revistas, como Frontiers in Endocrinology and Neuroscience, Frontiers in Neuroscience and Nutrition y Journal of Neuroendocrinology.

El destacado investigador recibirá el premio Hussay en la ceremonia que se realizará a mediados de diciembre, según se indicó.

En tanto, Viegas fue distinguida con el Premio de Investigación para América Latina-LARA, por su proyecto "Genómica y metagenómica del virus SARS-CoV-2 en Argentina: Análisis integral de los aspectos genéticos y evolutivos de las cepas autóctonas". Este premio es otorgado por Google desde 2013, con el objetivo de fortalecer la conexión entre la investigación, la economía y la sociedad en general, aumentando la circulación del conocimiento.

La investigadora de la UNLP lidera un consorcio de investigación con laboratorios de ocho provincias, que busca mapear el comportamiento del virus en Argentina.

Su trabajo permitirá responder cuáles son las características del SARS-CoV2 en el país y a futuro verificar si las vacunas que se desarrollan en otras partes del mundo servirán aquí.

El desarrollo se realizó en el Laboratorio de Virología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez como integrante del "Consorcio interinstitucional para la Secuenciación del genoma y estudios genómicos de SARS-CoV2" creado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo objetivo es estudiar unos mil genomas de todo el país.