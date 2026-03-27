El dólar oficial profundiza rebote diario, pero se encamina a cerrar su tercera semana a la baja + Seguir en









La brecha con los otros tipos de cambio continúa en niveles relativamente bajos, lo que refleja un escenario de calma en comparación con períodos anteriores.

Pese a las compras del BCRA, las reservas brutas cayeron y tocaron un mínimo de casi tres meses. Imagen: Freepik

El dólar oficial avanza en el segmento mayorista, pero se encamina a anotar su tercera semana consecutiva a la baja, con la brecha contra el techo de la banda cambiaria en niveles no vistos desde junio del año pasado. Pese a esto, no se está exento de riesgos, ya que varios expertos advierten que la apreciación del tipo de cambio podría acrecentarse, como así también la posibilidad de una corrección abrupta.

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En el segmento mayorista, el dólar sube $7,50 a $1.375,50, y la brecha con el techo de la banda cambiaria ($1.649,13) se ubica en 20,3%. En concreto, el tipo de cambio oficial se dirige a cerrar la semana con una baja de al menos $15 y anotar su tercer retroceso semanal al hilo.

Los contratos de dólar futuro operan con subas generalizadas de hasta el 0,4%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.377,50 en el cierre de marzo.

Por su parte, en el Banco Nación (BNA) la cotización minorista avanza a $1.395. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.813,50. En tanto, en el promedio de cotizaciones relevado por el Banco Central (BCRA) el dólar se ubica a $1,392,39 para la venta.

Entre los financieros, el dólar MEP opera a $1.408,13, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.457,23. En tanto, el dólar blue se vende a $1.420 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Dólares El BCRA ayer anunció una medida que podría impactar sobre el dólar. Pexels El BCRA liberará encajes y continúa con la compra de dólares El Banco Central (BCRA) volvió a intervenir el Mercado Libre de Cambios (MLC) con compras de dólares por u$s57 millones el pasado jueves. Pese a esto, las reservas brutas cayeron y tocaron un mínimo de casi tres meses, para el que hay que remontarse al pasado 5 de enero de este año. Así, las reservas brutas registraron esta jornada un retroceso de u$s296 millones y bajaron por primera vez en la semana hasta los u$s43.536 millones. Desde el retorno a las ruedas cambiarias tras el fin de semana largo, los activos internacionales del BCRA acumulan un retroceso de u$s272 millones y se enfilan cerrar su tercera semana en caída. En tanto, las reservas netas se situaron este jueves en un negativo de u$s1.855 millones, según datos del economista de OPEN, Federico Machado, mientras que las "supernetas" alcanzaron un negativo de 3.436 millones. El BCRA ayer también comunicó que bajará los encajes a partir de abril, en pos de inyectar más liquidez en la economía y darle impulso a una actividad que crece solo en algunos sectores, poco intensivos en empleo. El mercado espera que esto favorezca una reducción de las tasas de interés, aunque eso también podría implicar un menor interés por el carry trade y, por lo tanto, mayor demanda de dólares.

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