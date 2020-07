Nueva ley de alquileres: más del 60% considera que será beneficiosa para los inquilinos

Un 63,1% de los encuestados respondió que la nueva sanción es un hecho positivo para los que deseen alquilar puesto que facilitará el acceso y beneficiariá a los inquilinos.

Como contracara, el 73,04% aseguró que los precios se verán afectados e inevitablemente aumentará; mientras que un 19,3% consideró que no impactará en los montos y un 7,6% que pensó que, a partir de esta ley, los alquileres serán más baratos.

Sin embargo, se registró que el 82,4% de los clientes opinó que, pese a los objetivos de la ley ley, no se generará ningún tipo de beneficio.

Además, un 79,7% concluyó que la indexación fomentará un aumento superior al pactado previo a la reglamentación de la ley, contra un 14,4% que cree que los alquileres aumentarán menos que antes de la reglamentación y un 6% que sostiene que se mantendrán igual.

Con respecto a los especialistas del sector que respondieron la encuesta, el 90% de los encuestados trabaja en una inmobiliaria, mientras que el resto lo hace en una constructora o desarrolladora, señaló el medio, y añadió que los usuarios representaron la mayor parte de los encuestados (63,1%) y afirmaron estar al tanto de la sanción de la nueva ley.

Por otro lado, del total de los usuarios encuestados, el 77,5% alquila o busca una propiedad para alquilar, y, al momento de describir su situación actual, el 37,8% quiere mudarse a una propiedad más amplia, el 26,1% necesita mudarse porque vence su contrato, el 20,76% debe trasladarse a una unidad de menor tamaño para reducir gastos y el 15,2% vive con sus padres, pero quiere ir a vivir solo/a.

Las inmobiliarias reconocieron que la falta de garantía propietaria (29,6%) es la dificultad más común que presentan los inquilinos.

Además precisaron otras falencias como locatarios que no cuentan con ingresos comprobables (20,0%), la proporción del alquiler y gastos pedidos es alta en relación a los ingresos del locatario (16,8%), no encontrar una propiedad donde el propietario emita factura (12%) e inquilinos que no pueden afrontar el gasto de una fianza o seguro (11,2%)