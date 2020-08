Habló el médico que pidió distancia en una fila del banco: "La gente aún no tomó conciencia sobre lo que pasa"

"Estamos pasando una pandemia y tienen que cuidarse por ellos y por sus hijos", solicitó el profesional y aseguró que comprende por lo que transita la gente pero resaltó que es muy grave el momento de la pandemia.

"La gente aún no tomó conciencia sobre lo que pasa", se lamentó y señaló como principales responsables a medios masivos de comunicación que se encargan de "desinforman" con "gente que está desinformando y minimizando la situación".

Pese a que el miércoles el reporte sanitario informó más de siente mil contagios, un récord para el país, Girotti todavía observa que existen personas que afirman que "el virus no existe, que la vacunación es mala o que no cree en una vacuna" para salvar vidas.

"Hay una médica que esta diciendo en todos los medios que no hay un virus y que la vacuna es mala. Me gustaría que ella mismo vaya a una plaza sin barbijo y vamos a ver si no se va a contagiar. O que vaya a un hospital y vea cómo la gente muere. Siempre la vi con barbijo", indicó en referencia Chinda Concepción Brandolino.

"Al principio se respetó la cuarentena porque la gente se asustó, pero en los últimos 20, 30 días se desbandó todo", consideró y ejemplificó con lo acontecido en la cervecería del barrio porteño de Recoleta: "Es lamentable cómo pibes jóvenes quieren arruinarse la vida como se la están arruinado".

A modo de conclusión, celebró el trabajo de los titulares de Salud: "Los ministros se pusieron la pandemia al hombro y es muy importante porque en otro país no pasó. Salieron a recorrer los hospitales y ver cómo estaba la situación en el territorio. Muy pocos ministros salieron a recorrer".