Puerto Madero pesifica precios de alquileres por falta de extranjeros

Y si bien la nueva ley de alquileres, promulgada hace un mes, no ayuda a que los propietarios se vuelquen hacia los pesos, la realidad económica y la falta de extranjeros obligó a muchos a abandonar la divisa estadounidense y recurrir a la moneda local. “Hay contratos en dólares pero que se pagan en pesos, se trata de una forma de mantener el valor actualizado. Pero la realidad es que son casos muy aislados ya que cada vez hay menos gente dispuesto a esto. Hoy la mayoría se vuelca al peso a pesar de que la nueva ley de alquileres establece incrementos anuales y no semestrales”, argumentó, Diego Cazes de la inmobiliaria LJ Ramos.

Pero a la hora de convertir esos valores a moneda local, mucho aprovecharon para incrementar el precio de su alquiler. “Hoy quien necesita alquilar, tiene que dar el brazo a torcer y hacerlo en pesos hasta en las zonas más exclusivas de la Capital. Pero es cierto que los valores locativos aumentaron un 20% , para cubrir el primer ajuste del primer semestre de inflación”, agregó Cazes.

“La situación de Puerto Madero es muy confusa, tanto como la situación del país. No hay movimiento, no se está alquilando nada y tenemos muchísimos departamentos disponibles”, comenzó describiendo el complejo escenario que atraviesa la zona más top de Buenos Aires, Gilda Maymo, agente inmobiliaria que trabaja allí. “Hay una pesificación masiva de los precios de los alquileres, porque se está ampliando la cartera de clientes, hoy no se concentra solo en ejecutivos y extranjeros, sino en otro tipo de público”, indicó Maymo.

En la zona abundan las oficinas que hoy están casi todas desocupadas por la llegada del home-office. “El teletrabajo es un fenómeno que vino para quedarse, muchas empresas nos están pidiendo dejar la oficina que están alquilando para mudarse hacia una más pequeña para abaratar gastos post pandemia”, sostuvo Maymo. “Puerto Madero deberá reinventarse, hoy la situación es muy compleja”, concluyó.