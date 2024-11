Qué es el Oropuche, la nueva enfermedad que avanza y preocupa en América Latina

Qué es la fiebre del Oropuche

La fiebre de Oropouche es una enfermedad viral, cuyo vector más habitual es jejen Culicoides paraensis, pero no es el único. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia nacional de salud pública de Estados Unidos, también pueden transmitirla algunos tipos de mosquitos, entre ellos los Culex quinquefasciatus, Coquillettidia venezuelensis y Aedes serratus.

“Los mosquitos Culex quinquefasciatus son los mismos que pueden propagar el virus del Nilo Occidental y el virus de la encefalitis de San Lui”, señala el sitio oficial del CDC.

Los síntomas característicos de esta enfermedad son: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, fotofobia, dolores musculares y articulares. Generalmente se resuelve en entre 2 y 3 semanas, pero hay riesgo de complicaciones más graves, como meningitis o encefalitis.

Además, aún no se dispone de vacunas ni de tratamientos antivirales específicos, y solo queda el alivio sintomático. Igualmente, no se trata de un virus nuevo, pero en 2024 se detectó en áreas donde no se había reportado transmisión previamente.

Incluso, se registraron, también por primera vez, muertes asociadas a la infección y casos de transmisión vertical, que incluyeron muertes fetales y anomalías congénitas.

Brasil es el país que más casos registró, con más de dos mil, seguido de Perú, donde se observaron 936 casos. En Ecuador y en Colombia también hay serias preocupaciones por la cantidad de infectados. En Argentina, aún se deconoce su presencia.

En Brasil se reportaron las dos primeras muertes en el mundo por el virus Oropouche

El Ministerio de Salud de Brasil reportó las dos primeras muertes en el mundo a causa del virus del Oropouche. La enfermedad se transmite a través de los jejenes y mosquitos y tiene síntomas similares a los del dengue, aunque más leves. Desde que fue detectada por primera vez en 1960, se contabilizaron casos en la región amazónica y en otros países de América Latina.

Las primeras muertes por la fiebre de Oropouche coinciden con el brote de dengue que sufre Brasil este año, el peor de su historia, con al menos 4.824 muertes confirmadas desde el 1 de enero, 2.250 en investigación y 6,4 millones de casos positivos.

Las víctimas son dos mujeres del interior del estado de Bahia (noreste) "con menos de 30 años, sin comorbilidades, pero que tuvieron señales y síntomas similares a un cuadro de dengue grave", informaron a través de un comunicado.

Además, precisaron que "hasta el momento no había ningún relato en la literatura científica mundial sobre fallecimientos por la enfermedad". También investigan otra muerte por sospecha de Oropouche en el estado de Santa Catarina, al sur del país.