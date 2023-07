Qué es el SIBO, la enfermedad que le diagnosticaron a Araceli González

Araceli González tiene SIBO

La exmodelo indicó que desde hacía algún tiempo sentía malestares en la zona del estómago. "Lo tomé con mucha calma, no me estresó el diagnóstico, porque ya sabés lo que tenés y podés abordarlo como corresponde”, dijo la actriz. Y agregó: "Lo tomé muy tranquila, no puedo hacer nada, son los stops que nos pone la vida cuando uno está muy acelerado y no se da cuenta".