VTV en CABA: el documento que tenés que presentar para no tener problemas con el trámite

El Gobierno porteño establece qué documentación debe presentar el titular o conductor antes de hacer la inspección técnica.

Los conductores que hagan la VTV en la Ciudad deben presentar una serie de documentos obligatorios. Uno de ellos puede impedir que el trámite avance.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) es un trámite obligatorio para los vehículos radicados en la Ciudad de Buenos Aires y requiere que los conductores cumplan con una serie de condiciones antes de presentarse a la inspección. Entre los requisitos figura un documento que puede pasar desapercibido y cuya ausencia puede complicar la realización del trámite.

Hablamos del título de propiedad del vehículo , que aparece dentro de la documentación obligatoria informada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de asistir al turno, los conductores deben comprobar que cuentan con todos los papeles solicitados para evitar inconvenientes .

La documentación no es el único punto que se controla. El vehículo también debe presentarse con los elementos de seguridad correspondientes y en condiciones de ser inspeccionado. La revisión determina si está habilitado para circular o si necesita hacer reparaciones antes de obtener la aprobación.

El título de propiedad del vehículo es uno de los documentos que el Gobierno porteño incluye entre los requisitos para realizar la VTV. La exigencia se suma al DNI vigente, la licencia de conducir, el seguro obligatorio y la constancia de pago correspondiente a la reserva del turno.

También se debe presentar la cédula verde o azul cuando el trámite es realizado por un tercero. Para las motos , la Ciudad establece requisitos específicos de documentación, que incluyen la cédula verde y/o rosa.

Además, el conductor debe contar con un correo electrónico válido. Ahí recibe el código de reserva y la información necesaria para descargar la boleta correspondiente al turno. El título del automotor es especialmente importante porque permite acreditar la titularidad del vehículo que se va a revisar. La recomendación es prestar atención a la documentación antes de asistir a la planta y no esperar hasta el momento de la inspección para comprobar si falta algún requisito.

Qué hay que llevar al turno de la VTV

Además de los documentos, el vehículo debe presentarse con ciertos elementos obligatorios. La Ciudad exige que cuente con matafuegos, balizas y botiquín de emergencias dentro del habitáculo. También deben estar colocados y disponibles los cinturones de seguridad del vehículo. Estos elementos forman parte de las condiciones de seguridad que se tienen en cuenta para la aprobación de la verificación.

La revisión técnica evalúa distintos componentes del auto para determinar si reúne las condiciones necesarias para circular. Llegar con la documentación completa no garantiza por sí solo la aprobación: el vehículo debe superar la inspección.

En el caso de quienes solicitan una exención del pago por ser jubilados, pensionados o mayores de 65 años, la documentación requerida es diferente y debe incluir, entre otros elementos, copia de la cédula verde, título del vehículo, DNI y comprobante de haberes.

Qué pasa si el auto no aprueba la VTV

Una vez hecha la inspección, el resultado puede ser apto, condicional o rechazado. Si el vehículo cumple con las condiciones establecidas, obtiene la aprobación y puede seguir circulando con la VTV vigente. Cuando se detectan desperfectos que hay que solucionar, el resultado puede quedar condicionado. En esos casos, el titular debe realizar las reparaciones indicadas y volver a presentarse para una nueva revisión dentro del plazo establecido.

Si las fallas son consideradas graves, el vehículo queda rechazado y no está habilitado para circular hasta que se solucionen los problemas detectados. La normativa porteña contempla un plazo de 60 días hábiles para realizar la reverificación sin pagar nuevamente.

Esto significa que el rechazo no implica necesariamente tener que empezar todo el procedimiento desde cero. El titular debe solucionar los desperfectos señalados y volver a llevar el vehículo para comprobar que las condiciones fueron corregidas.