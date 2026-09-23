¿Puedo sacar turno en cualquier ANSES sin importar dónde vivo? Todo lo que tenés que saber

El organismo permite elegir la oficina para realizar determinados trámites presenciales. Cómo pedir un turno y qué datos se necesitan.

Los turnos de ANSES pueden gestionarse online y permiten seleccionar la oficina donde se realizará el trámite.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) habilitó la posibilidad de que los ciudadanos elijan la oficina donde desean realizar su trámite al momento de solicitar un turno. La alternativa permite seleccionar una sucursal diferente de la vinculada al domicilio registrado, según la disponibilidad del sistema.

Para gestionar la cita es necesario ingresar al sitio oficial de ANSES y completar una serie de pasos con los datos del titular. La elección de la oficina se realiza durante el proceso de solicitud , por lo que es importante revisar las opciones disponibles antes de confirmar la fecha y el horario.

Para solicitar un turno, el interesado debe ingresar al sitio oficial de ANSES y dirigirse a la sección “Trámites y servicios” . Allí deberá seleccionar la opción “Turnos” y comenzar el proceso desde “Solicitar un turno”.

El sistema solicitará primero que se indique qué trámite se desea realizar . Luego será necesario ingresar el número de CUIL del titular y seleccionar “Continuar” para avanzar con la gestión.

Una vez cargada esa información, se deberán verificar los datos de contacto registrados y elegir la opción “Buscar por provincia” . A partir de allí, el sistema mostrará las alternativas disponibles para continuar con la selección de la oficina, fecha y horario.

¿Qué datos necesitás para pedir el turno por la web?

Para iniciar la solicitud se necesita contar con el número de CUIL de la persona que realizará el trámite. Este dato permite al sistema identificar al titular y avanzar con la gestión correspondiente.

También es necesario revisar que los datos de contacto que aparecen en pantalla, principalmente el número de teléfono y el correo electrónico, sean correctos. En caso de que exista información desactualizada, conviene verificarla antes de continuar.

Por último, el solicitante deberá indicar el trámite que necesita realizar y utilizar la herramienta de búsqueda por provincia para encontrar una oficina con disponibilidad. La asignación queda sujeta a las opciones que muestre el sistema al momento de hacer la consulta.

¿Se puede cambiar o cancelar la cita en caso de no poder asistir?

Los turnos que ya fueron solicitados pueden ser consultados posteriormente a través de mi ANSES. De esta manera, el titular puede revisar la información correspondiente a la cita que tiene asignada.

En caso de no poder concurrir, ANSES también permite cancelar el turno previamente solicitado mediante los canales habilitados. Esta opción resulta útil cuando surge un inconveniente que impide asistir en la fecha elegida.

Para realizar la consulta o gestionar la cancelación, el usuario debe ingresar a mi ANSES con sus credenciales y buscar la información relacionada con sus turnos. Así puede mantener actualizada su agenda de trámites presenciales.

¿Cuáles son los trámites presenciales disponibles en las oficinas de ANSES?

Las oficinas de ANSES brindan atención presencial para distintos trámites y gestiones vinculados con las prestaciones y servicios del organismo. La disponibilidad depende del tipo de trámite y de las opciones que habilite el sistema al momento de solicitar la cita.

Por eso, antes de elegir una sucursal, es necesario seleccionar primero la gestión que se necesita realizar. El sistema indicará las alternativas correspondientes y permitirá avanzar con la búsqueda de una oficina según la provincia seleccionada.

La posibilidad de elegir la sucursal puede resultar especialmente útil para personas que trabajan, viajan o permanecen temporalmente en otra localidad. La modalidad evita que el domicilio registrado sea el único factor para definir dónde realizar la atención presencial, aunque siempre dependerá de la disponibilidad de turnos.