VTV gratis en septiembre 2026: quiénes pueden acceder al beneficio

La VTV sigue siendo obligatoria, aunque determinados conductores pueden acceder a una exención total del pago durante septiembre de 2026

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) continúa siendo un trámite obligatorio para los vehículos alcanzados por la normativa vigente. El control permite comprobar las condiciones de seguridad y el estado general de los rodados antes de que circulen por calles y rutas.

Sin embargo, durante septiembre de 2026 determinados conductores pueden acceder a una exención del 100% del arancel . El beneficio alcanza a grupos específicos y requiere cumplir determinadas condiciones, por lo que no se aplica automáticamente a todos los titulares de vehículos.

Entre los beneficiarios se encuentran los jubilados y pensionados , además de las personas mayores de 65 años que reúnan las condiciones económicas previstas. Para acceder a la exención, el vehículo debe estar registrado a nombre del beneficiario y los ingresos mensuales no deben superar el equivalente a dos jubilaciones mínimas , según la información publicada sobre el beneficio.

También pueden solicitar la gratuidad las personas con discapacidad . En este caso, el beneficio no depende de que el automóvil tenga adaptaciones especiales, por lo que el vehículo no necesita contar con modificaciones específicas para acceder a la exención.

Además, cuando se trata de una persona con discapacidad, la exención puede gestionarse incluso si el automóvil está registrado a nombre de otra persona. Para ello, el vehículo debe ser utilizado para su movilidad y se debe acreditar el vínculo o parentesco correspondiente con el titular registral.

Qué pasa con la obligación de realizar el trámite

Acceder a la VTV gratuita no significa quedar exceptuado de la inspección. El vehículo debe presentarse igualmente al control técnico y cumplir con las condiciones necesarias para obtener la aprobación correspondiente. La diferencia está exclusivamente en que el beneficiario no abona el arancel.

Por eso, quienes tengan derecho a la exención deben prestar atención al vencimiento de la oblea y comprobar cuándo corresponde realizar nuevamente la revisión. La gratuidad funciona como una bonificación sobre el costo del trámite, pero no modifica las obligaciones vinculadas con la seguridad vial.

En CABA, además, durante septiembre deben verificar su situación los vehículos cuya patente termina en 9, siempre que cumplan con las condiciones de antigüedad y kilometraje que determinan la obligación de realizar el control.