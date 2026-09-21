Se congela el precio de la VTV en provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta y hasta cuándo sigue fijo + Agregar ámbito en









El Gobierno bonaerense mantendrá sin cambios los valores actuales durante 90 días y postergó la actualización prevista para el segundo semestre.

La tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos seguirá en $97.057,65 hasta el 14 de octubre, según la medida oficial.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires suspendió por 90 días la actualización de los valores de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El acuerdo entre el Ministerio de Transporte bonaerense y las empresas concesionarias mantiene vigente el cuadro tarifario que empezó a regir en enero y posterga la suba que correspondía aplicar desde el 16 de julio.

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La medida fue oficializada este viernes mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial bonaerense. El congelamiento se extiende hasta el 14 de octubre de 2026, por lo que los conductores que hagan la verificación antes de esa fecha van a pagar los importes actuales.

El valor básico para auto de hasta 2.500 kilos permanece en $97.057,65, IVA incluido. Las concesionarias habían solicitado elevarlo a $114.105,99 para el segundo semestre, lo que representaba un incremento cercano al 17%.

Hasta cuándo estará congelado el precio de la VTV El acuerdo entre la Provincia y las empresas prestadoras establece una suspensión excepcional de la actualización durante 90 días. El período corresponde al semestre que empezó el 16 de julio y finaliza el 14 de octubre de 2026. La actualización que debía aplicarse durante el segundo semestre se calculó de acuerdo con el mecanismo establecido para determinar la tarifa de la VTV.

El valor básico está vinculado al salario de los trabajadores de la actividad y se actualiza en función del convenio entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA). Para enero de 2026, la Provincia había establecido una tarifa básica de $97.057,65 para los vehículos de hasta 2.500 kilos. Ese importe surgió de la actualización correspondiente al primer semestre y comenzó a regir el 16 de enero.

La resolución que fijó ese valor establece que las restantes categorías del cuadro tarifario se calculan a partir de esa tarifa básica. Para el segundo semestre, las concesionarias solicitaron llevar el valor básico a $114.105,99. La aplicación de ese monto quedó suspendida por el acuerdo firmado con el Gobierno bonaerense. El argumento expresado en el acta fue aplazar transitoriamente el nuevo valor para evitar un impacto negativo sobre los usuarios en el contexto de ajuste económico. Cuánto cuesta la VTV en septiembre 2026 Con el congelamiento vigente, los precios siguen siendo los establecidos a partir del 16 de enero. La página oficial de la VTV bonaerense confirma que esos valores incluyen IVA. Para los vehículos de hasta 2.500 kilos, que conforman la categoría básica, el costo es de $97.057,65. En el caso de las motos, el importe vigente es de $38.801,03. Para los vehículos pesados de más de 2.500 kilos, la tarifa asciende a $174.604,64. Los remolques y acoplados livianos tienen un valor de $58.201,54, mientras que los remolques y acoplados pesados pagan $87.302,33. Magnific Qué puede pasar con el precio después del 14 de octubre El final del congelamiento no significa que automáticamente vaya a aplicarse el valor de $114.105,99. Ese era el importe solicitado para el segundo semestre y quedó suspendido durante los 90 días acordados. El acta establece que, una vez finalizado el período de suspensión, deberá determinarse una nueva tarifa básica tomando como referencia el salario básico vigente de la categoría 1 del convenio SMATA-CAVEA. Mientras tanto, los conductores bonaerenses pueden consultar el vencimiento correspondiente a su vehículo y solicitar el turno desde la página oficial de la VTV. Para los vehículos particulares de hasta nueve plazas, el cronograma establece que deben hacer la primera verificación después de los dos primeros años desde la matriculación y, posteriormente, con frecuencia anual.