Kit Harington reveló que aún podría haber una serie spin-off de "Game of Thrones" dedicado a Jon Snow

En junio de 2022, se filtró la noticia de una posible serie centrada en el personaje de Harington, finalmente la idea fue desechada en 2024.

Kit Harington declaró recientemente que, tras cancelar el spin-off de Game of Thrones centrado en Jon Snow en 2024, "me siento más cómodo con ese personaje y ese mundo de nuevo, y con el lugar que ocupa en mi vida".

El actor exploró esta idea en el podcast Happy Sad Confused el pasado fin de semana. Harington recordó que la serie de HBO fue realmente su segundo gran proyecto después de War Horse , y el enorme éxito de la "GoT", donde la gente le gritaba "¡Jon Snow!" por la calle, le resultó un poco confuso.

“Se daba una especie de bifurcación”, recordó Harington sobre conocer a los fans, “algo así como: ‘No soy ese tipo. Nadie es ese tipo, pero desde luego yo no soy ese tipo. Lo siento’”.

“ Creo que necesitaba hacer otras cosas, fuera de eso, y han pasado varios años y he hecho todo tipo de cosas diferentes. Algunas han tenido más repercusión que otras. Pero ya he hecho suficientes como para no sentirme definido solo por ese personaje.”

Pero incluso cuando anunció en 2024 que la serie ya no se estaba desarrollando, el actor dejó la puerta entreabierta. “Puede que en el futuro volvamos a ello”, comentó.

La nueva visión de Kit Harington sobre volver a interpretar a Jon Snow

Harington no está diciendo explícitamente que vaya a retomar el proyecto, pero parece más receptivo a la idea.

“Ahora que he hecho todas estas otras cosas, me siento más cómodo con ese personaje y ese mundo de nuevo, y con el lugar que ocupa en mi vida”, le dijo a Josh Horowitz, presentador de Happy Sad Confused .

“Sigo pensando que existe la posibilidad de que algo funcione. No me habría metido en esto si no lo creyera. Pero al principio insistí mucho —y ellos también, HBO y George R.R. Martin— en que si no encontrábamos lo adecuado, mejor no lo hiciéramos. Es mucho mejor no hacerlo. Después de pensarlo un poco —fue algo que decidí yo—, dije: 'Esta no es la historia correcta'”.

En junio de 2022, se filtró la noticia de una posible serie centrada en el personaje de Harington. Tras la filtración, el autor George R.R. Martin reveló que la serie tenía como título provisional "Snow" y que ya contaba con guionistas y productores ejecutivos, contratados por el propio Harington.