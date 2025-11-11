Qué trámite tengo que hacer en ARCA para no pagar el monotributo







Un grupo de contribuyentes podrá evitar el abono de parte de esta cuota, si cumple con ciertos requisitos obligatorios.

Hay algunos monotributistas que pueden evitar pagar la cuota mensual. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece un beneficio especial para un grupo de los contribuyentes del monotributo. Se trata de la posibilidad de no abonar una importante parte de la cuota del régimen simplificado, establecido con el objetivo de aliviar la carga fiscal.

La cuota del monotributo incluye el pago de los impuestos IVA y Ganancias, los aportes jubilatorios y el monto por la obra social. Esta se debe abonar una vez al mes, antes de la fecha de vencimiento establecida por ARCA, que en este caso es el 20 de noviembre, para no tener que pagar intereses.

impuestos-salarios-calculadora-gasto-ajuste-afip-monotributo.jpg Depositphotos Qué requisitos hay que cumplir para no pagar el monotributo Los contribuyentes exentos de abonar el impuesto integrado del monotributo son aquellos dedicados al alquiler de inmuebles. Para acceder a esta bonificación, deberán cumplir las siguientes condiciones:

Registrar los contratos de alquiler en el Registro de Locaciones de Inmueble (RELI) dentro de los primeros 15 días posteriores a la firma del contrato.

Estar inscriptos como monotributistas en la actividad de alquileres .

No poseer más de tres propiedades .

No superar los ingresos correspondientes a la categoría K del monotributo. monotributo.png ARCA: cómo registrarse para no pagar el monotributo En caso de cumplir con los requisitos mencionados, los monotributistas deberán realizar una serie de pasos para obtener la exención de pago:

Ingresar al portal del monotributo con CUIL y Clave Fiscal. Registrarse en "Modificación locador de hasta 2 inmuebles - Beneficio Ley 27737". Informar el periodo desde el cual corresponde la exención de pago. Declarar el servicio con clave fiscal "Sistema Registral" la actividad "681098 - Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios o arrendados". Verificar que los contratos están registrados en el RELI.

