ARCA advirtió que estos monotributistas deberán pagar más de $1.00.000 en noviembre 2025







El organismo fiscal informó cuanto tienen que abonar los contribuyentes para el anteúltimo mes del año.

ARCA informó los montos del monotributo para noviembre 2025. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los montos actualizados del monotributo para noviembre de 2025. Los valores, vigentes desde agosto, se mantendrán hasta febrero de 2026 y reflejan el ajuste por inflación según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en los últimos seis meses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los contribuyentes deben verificar su categoría actual antes de realizar el pago, ya que los topes de facturación anual sufrieron modificaciones. ARCA fijó el 20 de noviembre como fecha límite para abonar la obligación tributaria y evitar recargos por mora. El incumplimiento puede derivar en la exclusión automática del régimen, además de afectar el acceso a la obra social y al sistema previsional.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Escalas vigentes del monotributo ARCA publicó las escalas actualizadas para noviembre de 2025, con los siguientes límites de facturación anual según la categoría:

Categoría A : $8.992.597,87

Categoría B : $13.175.201,52

Categoría C : $18.473.166,15

Categoría D : $22.934.610,05

Categoría E : $26.977.793,60

Categoría F : $33.809.379,57

Categoría G : $40.431.835,35

Categoría H : $61.344.853,64

Categoría I : $68.664.410,05

Categoría J : $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90 Cuánto tengo que pagar de monotributo según mi categoría en noviembre 2025 El retraso en el pago del monotributo genera recargos e intereses que se acumulan, hasta la regularización. ARCA puede aplicar la exclusión automática del régimen a quienes no cumplan con sus obligaciones. Además, la deuda impaga afecta el acceso a la obra social y al sistema previsional.

Los montos a abonar varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:

Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

Temas ARCA

Monotributo