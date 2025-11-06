La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los montos actualizados del monotributo para noviembre de 2025. Los valores, vigentes desde agosto, se mantendrán hasta febrero de 2026 y reflejan el ajuste por inflación según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en los últimos seis meses.
ARCA advirtió que estos monotributistas deberán pagar más de $1.00.000 en noviembre 2025
El organismo fiscal informó cuanto tienen que abonar los contribuyentes para el anteúltimo mes del año.
-
ARCA: subastan PlayStation, joysticks y parlantes por menos de 100.000 pesos
-
El BCRA lanza una nueva herramienta para simplificar el acceso a información para exportadores
Los contribuyentes deben verificar su categoría actual antes de realizar el pago, ya que los topes de facturación anual sufrieron modificaciones. ARCA fijó el 20 de noviembre como fecha límite para abonar la obligación tributaria y evitar recargos por mora. El incumplimiento puede derivar en la exclusión automática del régimen, además de afectar el acceso a la obra social y al sistema previsional.
Escalas vigentes del monotributo
ARCA publicó las escalas actualizadas para noviembre de 2025, con los siguientes límites de facturación anual según la categoría:
-
Categoría A: $8.992.597,87
Categoría B: $13.175.201,52
Categoría C: $18.473.166,15
Categoría D: $22.934.610,05
Categoría E: $26.977.793,60
Categoría F: $33.809.379,57
Categoría G: $40.431.835,35
Categoría H: $61.344.853,64
Categoría I: $68.664.410,05
Categoría J: $78.632.948,76
Categoría K: $94.805.682,90
Cuánto tengo que pagar de monotributo según mi categoría en noviembre 2025
El retraso en el pago del monotributo genera recargos e intereses que se acumulan, hasta la regularización. ARCA puede aplicar la exclusión automática del régimen a quienes no cumplan con sus obligaciones. Además, la deuda impaga afecta el acceso a la obra social y al sistema previsional.
Los montos a abonar varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:
-
Categoría A: $37.085,74
Categoría B: $42.216,41
Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
- Temas
- ARCA
- Monotributo
Dejá tu comentario