La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) monitorea las operaciones con bancos y con billeteras virtuales a partir de determinadas cifras. Como ocurre a principios de cada mes, crecen las transferencias y otros movimientos de dinero y es por eso que los usuarios deben estar pendientes a los nuevos umbrales de control.
Controles de ARCA: a partir de qué monto vigila las transferencias de dinero en noviembre
El organismo exige datos para aquellos que, con su banco o billetera virtual, excedan los límites que impone la normativa vigente en transferencias, pagos, depósitos u otras operaciones.
-
Cuánto tengo que facturar por año para seguir en la categoría A del monotributo, la más barata
-
ARCA advirtió que estos monotributistas deberán pagar más de $1.00.000 en noviembre 2025
La normativa vigente señala que existe un tope para pasar bajo el radar del fisco. Aquellos que superen los valores establecidos se les supervisará las transferencias.
A mitad de este año, a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC, se actualizaron los límites, fijados mediante la Resolución General 5512/2024 publicada en el Boletín Oficial, y que rigen para las operaciones efectuadas desde el 1° de junio y continuarán aplicándose tanto durante noviembre como para los meses que vienen.
En caso de superar los límites, las entidades deben informar a ARCA, que puede activar alertas y solicitar un análisis más detallado de las operaciones. En estas situaciones, pueden llegar a pedir una justificación del origen del dinero, y para respaldar los fondos suelen pedirse contratos de compraventa o recibos de pago, facturas emitidas (monotributo o régimen general), recibos de sueldo o jubilación, constancia de inscripción en AFIP o certificados de origen de fondos firmados por contador público.
Las consecuencias de un movimiento injustificable pueden ser multas, bloqueos temporales de la cuenta o hasta incluso la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de investigar posibles maniobras de lavado.
Valores vigentes: ¿desde qué monto controla ARCA?
Los límites para noviembre aplican tanto a personas físicas como jurídicas:
- Transferencias o acreditaciones: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
- Extracciones en efectivo: $10.000.000 para ambos casos.
- Saldos bancarios al cierre de mes: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
- Plazos fijos: $100.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
- Transferencias en billeteras virtuales: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
- Tenencias en sociedades de bolsa: $100.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
- Compras como consumidor final: $10.000.000.
- Pagos generales: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
- Temas
- ARCA
- transferencias
- Bancos
- billeteras
Dejá tu comentario