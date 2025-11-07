Cuánto tengo que facturar por año para seguir en la categoría A del monotributo, la más barata







Conocé cuáles son los valores que mantendrán las escalas del régimen simplificado durante todo noviembre.

Las categorías del monotributo se actualizan cada 6 meses. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los límites de facturación y valores de cuota mensual de las escalas para los contribuyentes del régimen del monotributo. Por ejemplo, en el caso de la categoría A, que es la menos costosa de todas, sus ingresos brutos alcanzan los $8.992.597,87.

Las categorías del monotributo se actualizan cada 6 meses, según el porcentaje de inflación total registrado durante el último semestre. A raíz de ello, durante febrero y agosto los monotributistas deberán verificar si necesitan cambiar de escala en base a sus ingresos, lo que denomina como recategorización del monotributo.

impuestos-salarios-calculadora-gasto-ajuste-afip-monotributo.jpg Depositphotos Escalas vigentes del monotributo A partir de este mes, los topes de facturación de cada categoría serán los siguientes:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90 Por otra parte, este mes los monotributistas deberán abonar los siguientes valores de cuota según su escala y tipo de actividad (servicios o comercios de bienes). Estas incluyen el pago del monto por la obra social, los aportes jubilatorios e impuestos integrados como IVA y Ganancias:

Categoría A Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74 Categoría B Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41 Categoría C Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes. Categoría D Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes. Categoría E Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes. Categoría F Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes. Categoría G Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes. Categoría H Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes. Categoría I Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes. Categoría J Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes. Categoría K Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes. Fecha de vencimiento del pago del monotributo en noviembre Los monotributistas deberán abonar la cuota del régimen antes del 20 de noviembre. En caso de no cumplir con esto, se agregarán intereses al monto final. Sin embargo, quienes no paguen esta obligación tributaria por más de 10 meses serán dados de baja del monotributo automáticamente y no podrán facturar o acceder a su obra social.

