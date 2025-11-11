Lanzan el Programa Federal "Creá tu historia" para fomentar la dramaturgia y la composición musical







La Secretaría de Cultura de la Nación creó un programa destinado a impulsar la creación y circulación de obras escénico-musicales con identidad nacional. Se abrirán dos convocatorias federales —de dramaturgia y de composición musical— con un presupuesto total de $1,5 millones.

El Gobierno lanzó un programa para fomentar la dramaturgia y la composición musical.

La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación oficializó este martes, mediante la Resolución 673/2025, la creación del Programa Federal “Creá tu historia”, que busca “fomentar la creación y circulación de obras escénico-musicales originales con identidad nacional”.

El programa, que funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Promoción Cultural y Artística, incluye la Convocatoria Federal de Dramaturgia y la Convocatoria Federal de Composición Musical, orientadas a promover la creación de obras originales y su puesta en escena en espacios culturales de referencia nacional.

Qué establece la resolución Según la resolución, la inscripción a la convocatoria de dramaturgia comenzará el día hábil inmediato posterior a la publicación en el Boletín Oficial, mientras que la de composición musical se abrirá 45 días después.

La Dirección de Promoción de la Literatura y la Música será la autoridad de aplicación del programa y estará facultada para dictar las normas operativas y de interpretación necesarias para su implementación.

Dramaturgia escritura 1 El programa también fomenta la escritura dramatúrgica. Adol La medida destina $1.500.000 para cubrir los gastos derivados de las convocatorias, que serán financiados con partidas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 20 – Presidencia de la Nación, Subjurisdicción 14 – Secretaría de Cultura.

El texto, firmado por el secretario de Cultura Leonardo Javier Cifelli, destaca que las iniciativas culturales “contribuyen al crecimiento económico y a la expansión de la identidad cultural nacional” mediante el impulso a nuevos talentos y la promoción de bienes culturales argentinos. El Gobierno unificó la ejecución de programas federales y de industrias culturales La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación oficializó, mediante la Resolución 300/2025 publicada en el Boletín Oficial, la decisión de unificar bajo la órbita de la Subsecretaría de Promoción Cultural y Artística la ejecución de tres programas centrales de alcance federal vinculados al desarrollo de las industrias culturales y la promoción artística. La medida, firmada en agosto por el secretario de Cultura, Leonardo Javier Cifelli, establece que la Subsecretaría de Promoción Cultural y Artística será la responsable de implementar el Programa MICA (Mercado de Industrias Culturales), el Programa de Apoyo y Articulación Casas de la Historia y la Cultura del Bicentenario y la Red Federal de Teatros.