El BCRA lanza una nueva herramienta para simplificar el acceso a información para exportadores







La entidad monetaria enfrenta un proceso de modernización y simplificación de los trámites de la administración pública.

El Banco Central implementó una nueva herramienta para exportadores.

El Banco Central (BCRA) lanzó una nueva herramienta de consulta para los exportadores de bienes, la cual busca simplificar el acceso a los de trámites en la administración pública, en el marco de un proceso de modernización y simplificación por parte de la entidad monetaria.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El nuevo módulo de visualización permite acceder de manera fácil, directa y personalizada a toda la información disponible en el sistema SECOEXPO del BCRA.

A partir de ahora, ingresando con clave fiscal en la página de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al nuevo servicio denominado "BCRA – Seguimientos de Comercio Exterior", el exportador podrá consultar la situación de todos sus permisos de embarque y acceder a los listados específicos de aquellos que ya cuentan con su certificación de cumplido, permisos en situación de incumplimiento o con próximo vencimiento.

dolar bcra intervencion reservas Asimismo, estos usuarios podrán realizar otras consultas personalizadas y descargar sus resultados de forma más sencilla.

Las pymes podrán consultar la situación de sus operaciones bajo seguimiento El nuevo servicio ofrecerá a los exportadores, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, un método simple para conocer en forma directa la situación de sus operaciones bajo seguimiento, pudiendo visualizar la última información proporcionada al BCRA por la Aduana y/o la entidad financiera encargada del seguimiento que fue nominada.

Esta herramienta intentará fortalecer la transparencia y el control en las operaciones de comercio exterior. Actualmente, el BCRA se encuentra enfocado en reducir la carga administrativa de los exportadores y bancos, en búsqueda de mejorar la calidad y trazabilidad de la información para los actores del sector. ¿Qué es el SECOEXPO? El Sistema de Seguimiento de Cobros de Exportaciones de la República Argentina (SECOEXPO), es un sistema dispuesto por el BCRA para registrar y supervisar la liquidación de divisas provenientes de exportaciones. El propósito del mismo es asegurar que los exportadores cumplan con la obligación de liquidar los cobros de sus exportaciones de bienes y servicios.

Temas BCRA

exportadores

ARCA