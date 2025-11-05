ARCA: subastan PlayStation, joysticks y parlantes por menos de 100.000 pesos







Se incluirán cerca de 3.000 artículos, a través del portal web oficial de un banco muy importante y reconocido en la ciudad.

ARCA subastará consolas de videojuegos, controles y parlantes el 13 de noviembre. M1

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó a través de la Disposición 29/2025, publicada en el Boletín Oficial, en el penúltimo mes del año subastará artículos de tecnología a precios bajos, entre los que incluyó Play Stations, Joysticks y parlantes.

Los productos fueron secuestrados en la Aduana de Concepción del Uruguay en la Provincia de Entre Ríos y van a ser subastados a través de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo los Términos y Condiciones que se aclaran en la misma página.

Ps52.jpg Algunas de las novedades que tendrá el control son sus colores o su micrófono adaptado. PlayStation Cómo acceder al remate de PlayStation y otros dispositivos electrónicos El remate se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2025 y será completamente online a través del sitio oficial del Banco Ciudad. Para participar, los interesados deben crear un usuario en la plataforma, completar un formulario con sus datos personales y validar la cuenta mediante correo electrónico. En algunos casos, el sistema puede requerir un depósito de garantía o caución, que se reintegra una vez finalizado el proceso si no se realiza ninguna compra.

Una vez habilitado el registro, los usuarios podrán acceder al catálogo completo, con todos los lotes disponibles. Cada uno incluirá una descripción técnica, imágenes del producto, su valor base y las condiciones de entrega. Desde ese mismo portal será posible realizar ofertas electrónicas en tiempo real durante la jornada del remate, siguiendo el cronograma y las reglas establecidas por la entidad organizadora.

El procedimiento está abierto a cualquier persona mayor de edad, residente en Argentina, sin necesidad de intermediarios. Todo el proceso se realiza de manera transparente y digital, lo que garantiza la seguridad de las transacciones y la igualdad de oportunidades entre los participantes. Al finalizar la subasta, quienes resulten ganadores serán contactados por el Banco de la Ciudad para coordinar el pago y la entrega de los artículos adjudicados.

Qué artículos se subastarán ARCA anunció un nuevo remate de productos tecnológicos, que incluye consolas de videojuegos, equipos de audio y otros dispositivos electrónicos. Entre los artículos más destacados se encuentran consolas PlayStation 3 y 4, joysticks originales, parlantes bluetooth, cámaras digitales y accesorios informáticos. También habrá otros tipos dispositivos, como adaptadores Chromecast, Apple TV, impresoras, memorias USB, estéreos para autos y equipos de alta demanda. En total se subastarán casi 3.000 artículos, todos incautados por la aduana y ofrecidos “en el estado en que se encuentran y exhiben”. Los lotes estarán divididos por tipo de producto y se podrán consultar previamente con fotografías, descripciones detalladas y precios base. Esta modalidad de venta permite acceder a productos tecnológicos de buena calidad, por valores muy por debajo del mercado, en algunos casos inferiores a los 100.000 pesos.

