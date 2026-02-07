Nuevo DNI electrónico y pasaporte: ¿cuánto sale y cómo obtenerlo?

El Gobierno nacional anunció cambios en los documentos de identificación argentinos. El nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y una versión actualizada del pasaporte estarán adaptados a los estándares internacionales de seguridad y tecnología . Estos ajustes buscan modernizar los documentos, incorporando nuevas medidas de protección y tecnología para garantizar la seguridad de los datos personales y facilitar los trámites internacionales.

Las modificaciones quedaron formalizadas a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y responden a exigencias de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). La Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) destacó que los cambios permitirán cumplir con la normativa internacional N° 9303/2015/2021, que promueve el uso de tecnologías avanzadas en los documentos de identificación y viaje.

El nuevo DNI electrónico será una tarjeta de policarbonato multicapa , con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto. Este diseño mejora la durabilidad y protege los datos biométricos del titular. Para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el documento incluirá el escudo nacional, la inscripción "República Argentina – Mercosur", la leyenda "Documento Nacional de Identidad", una fotografía a color y datos personales como nombre, apellido, sexo, número de DNI, fecha de nacimiento y firma.

Los ex combatientes de Malvinas conservarán la leyenda que los identifica como "Héroe" o "Heroína" de la Guerra. Para menores de 14 años, el DNI tendrá las mismas características, pero la firma corresponderá a los padres o tutores si el niño tiene menos de 5 años. Los recién nacidos que no puedan ser trasladados por razones de salud recibirán un DNI "0 Año" provisorio, válido solo en el territorio nacional.

En el dorso, el documento incluirá domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, código QR y zona de lectura mecánica. Para extranjeros, se agregará el país de nacimiento y datos de naturalización.

El pasaporte argentino también sufrirá modificaciones: tendrá 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, lo que aumenta su resistencia y seguridad. Los documentos emitidos antes de la entrada en vigencia de la norma seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, mientras que los nuevos pasaportes se fabricarán con los materiales disponibles durante el período de transición.

Cuándo entrarán en circulación y cómo iniciar el trámite para obtenerlos

El nuevo DNI electrónico y el pasaporte actualizado comenzarán a circular a partir del 1° de febrero de 2026. Para obtener el DNI, los ciudadanos deben solicitar un turno a través de la app "Mi Argentina" o acercarse a un Registro Civil o Centro de Documentación del Renaper. El trámite es gratuito para recién nacidos hasta los 6 meses de edad; pasado ese plazo, el costo es de $7.500. Los requisitos incluyen la partida de nacimiento certificada y, en casos especiales, documentación judicial o médica adicional.

Para renovar el DNI por pérdida, robo, cambio de domicilio o vencimiento, el proceso tiene un costo de $7.500 y se realiza en 15 minutos. Los menores de 14 años deben asistir acompañados por un padre, madre o tutor con su DNI vigente.

El pasaporte, en cambio, requiere el DNI vigente y, en algunos casos, el documento anterior. Para menores de 18 años, se necesita autorización judicial o de los padres, según corresponda. El trámite también se gestiona con turno previo y tiene un costo que varía según la urgencia. Los documentos actuales mantendrán su validez hasta su vencimiento, sin necesidad de renovación inmediata.