Carnaval 2026: ¿son feriados o días no laborables? + Seguir en









Los feriados de febrero generan dudas cada año. En 2026, el Carnaval vuelve a plantear qué pasa con el trabajo y cómo se paga si te toca cumplir horario.

Freepik

Cada verano, los feriados de Carnaval reabren la misma duda en el trabajo: quién descansa y quién tiene que presentarse igual. La confusión crece porque la fecha se ata al calendario religioso y llega justo antes de la Cuaresma, un detalle que mueve el almanaque y cambia el ritmo de febrero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Más allá de la fiesta, el tema tiene impacto real en sueldos, organización de turnos y decisiones de las empresas. Entender la diferencia entre feriado y día no laborable evita malos entendidos y, sobre todo, ayuda a saber qué corresponde si toca trabajar.

carnaval-corrientesjpg El calendario oficial marca los feriados de Carnaval en febrero, pero siempre surgen dudas sobre su alcance en cada actividad. Foto: Airedigital Lunes y martes de Carnaval: lo que tenés que saber El Carnaval no tiene una fecha fija: se define en relación con el calendario religioso y se ubica antes del inicio de la Cuaresma. En 2026, cae el lunes 16 y el martes 17 de febrero, por eso arma un fin de semana largo que suele mover a miles de personas dentro de Argentina.

En el calendario oficial, esas dos jornadas figuran como feriados nacionales. Eso significa que aplican las mismas reglas que cualquier otro feriado del año, tanto para el sector público como para el privado, con excepciones ligadas a rubros esenciales o actividades que suelen sostener la prestación.

La clave está en no confundirlo con un “día no laborable”. En un feriado, la actividad habitual se suspende, salvo decisiones puntuales del empleador y necesidades del servicio. En cambio, el día no laborable depende mucho más de lo que defina cada empleador y no genera, por sí mismo, obligaciones de pago adicional.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Febrero suma dos jornadas especiales en el calendario argentino. Freepik

Temas Feriados