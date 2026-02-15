Cada verano, los feriados de Carnaval reabren la misma duda en el trabajo: quién descansa y quién tiene que presentarse igual. La confusión crece porque la fecha se ata al calendario religioso y llega justo antes de la Cuaresma, un detalle que mueve el almanaque y cambia el ritmo de febrero.
Carnaval 2026: ¿son feriados o días no laborables?
Los feriados de febrero generan dudas cada año. En 2026, el Carnaval vuelve a plantear qué pasa con el trabajo y cómo se paga si te toca cumplir horario.
Más allá de la fiesta, el tema tiene impacto real en sueldos, organización de turnos y decisiones de las empresas. Entender la diferencia entre feriado y día no laborable evita malos entendidos y, sobre todo, ayuda a saber qué corresponde si toca trabajar.
Lunes y martes de Carnaval: lo que tenés que saber
El Carnaval no tiene una fecha fija: se define en relación con el calendario religioso y se ubica antes del inicio de la Cuaresma. En 2026, cae el lunes 16 y el martes 17 de febrero, por eso arma un fin de semana largo que suele mover a miles de personas dentro de Argentina.
En el calendario oficial, esas dos jornadas figuran como feriados nacionales. Eso significa que aplican las mismas reglas que cualquier otro feriado del año, tanto para el sector público como para el privado, con excepciones ligadas a rubros esenciales o actividades que suelen sostener la prestación.
La clave está en no confundirlo con un “día no laborable”. En un feriado, la actividad habitual se suspende, salvo decisiones puntuales del empleador y necesidades del servicio. En cambio, el día no laborable depende mucho más de lo que defina cada empleador y no genera, por sí mismo, obligaciones de pago adicional.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
