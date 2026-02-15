Violento choque y vuelco en Saavedra dejó cinco heridos, entre ellos un menor + Seguir en









Tres de las víctimas fueron derivadas de urgencia al Hospital Pirovano. Investigan cómo se produjo el impacto.

Así quedaron los autos tras el choque en Saavedra.

En una jornada de lluvia y complicaciones al tránsito, un violento choque entre dos vehículos en el barrio porteño de Saavedra dejó al menos cinco personas con heridas este domingo por la mañana, según informaron fuentes oficiales. El siniestro tuvo lugar en la intersección de Ramallo y Conde, en el barrio de Saavedra de la Ciudad de Buenos Aires, donde uno de los rodados terminó volcado sobre la calzada y el otro con la parte delantera seriamente dañada.

Violente choque y vuelvo en Saavedra: cinco heridos Entre los heridos hay un menor de edad, y tres de las personas lesionadas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Pirovano para recibir atención médica debido a la gravedad de sus dolencias, aunque hasta el momento no se detalló si alguno corre riesgo de vida.

captura choque saavedra Bomberos y la policía de la Ciudad trabajaron en el lugar asistiendo a los afectados y supervisando la escena, mientras que la circulación en la zona quedó totalmente cortada para facilitar las tareas de emergencia y el retiro de los vehículos.

Los peritos continúan investigando las causas del accidente. Para determinar cómo se produjo la colisión, las autoridades esperan analizar imágenes de cámaras de seguridad cercanas y recabar los testimonios de los involucrados.