SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
15 de febrero 2026 - 07:30

Más beneficios y oportunidades para los jubilados de Córdoba: la importante noticia de la Caja

El organismo previsional cordobés está llevando adelante distintas actividades para acompañar a los adultos mayores.

Buenas noticias para los jubilados de Córdoba.

Buenas noticias para los jubilados de Córdoba.

Freepik

En la provincia de Córdoba, el organismo previsional que cubre a la mayoría de los jubilados y pensionados provinciales es la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros. Además de encargarse de la liquidación de haberes, otorga diferentes beneficios y actividades para recreación o entretenimiento.

A través del portal Ciudadano Digital (CiDi), se pueden encontrar las distintas posibilidades que ofrece el gobierno para los habitantes del territorio, además de realizar los trámites correspondientes a la Caja de Jubilaciones. En esta ocasión, desde el organismo anunciaron talleres y cursos para capacitar y brindar la posibilidad de estudio a los jubilados y pensionados de la provincia.

Informate más
Taller de música
La provincia de Córdoba ofrece distintos cursos y talleres para jubilados.

La provincia de Córdoba ofrece distintos cursos y talleres para jubilados.

La importante noticia de la Caja de Jubilaciones de Córdoba

A partir del lunes 9 de febrero, comenzó la inscripción a los nuevos talleres de modalidad presencial y virtual. Cada persona podrá inscribirse en 1 taller, ya sea presencial o virtual. La inscripción se realiza a través del sitio web del Espacio Recreativo Illia.

Entre las posibilidades presenciales se encuentran los talleres de:

  • Arte manualidades y oficios
  • Cocina y alimentación
  • Comunicación y producción audiovisual
  • Danzas y Ritmos
  • Desarrollo personal y holístico
  • Estimulación cognitiva
  • Historia, literatura y escritura
  • Idiomas
  • Movimiento y actividad física
  • Música y expresión artística
  • Tejido y arte en tela
  • TICS (Tecnologías en la información y la comunicación).

Paso a paso: cómo inscribirse a los talleres

La inscripción se realiza a través del portal del Espacio Recreativo Illia, ingresando con el usuario y contraseña del CiDi. También podés hacerlo desde el botón de CiDi ubicado en el margen superior derecho del portal, una vez que ingreses a tu cuenta de CiDi, el sistema te redirigirá automáticamente a la página del Illia.

Los requisitos son: tener 55 años o más, y contar con una cuenta de Ciudadano Digital. Es importante mantener los datos actualizados en el portal. El listado de talleres para el ciclo 2026 está disponible en el sitio web del Illia

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias