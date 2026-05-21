Tren Sarmiento: la línea no funcionará durante tres días en la zona Oeste

La interrupción del servicio obligará a miles de pasajeros a reorganizar viajes y combinar colectivos en horas pico.

Miles de usuarios del tren Línea Sarmiento deberán modificar sus recorridos habituales durante los próximos días por una interrupción programada del servicio ferroviario en el oeste del conurbano bonaerense. La medida impactará especialmente en pasajeros que viajan desde y hacia localidades con fuerte movimiento diario de trabajadores y estudiantes.

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La suspensión fue anunciada en el marco de trabajos de infraestructura sobre las vías y afectará uno de los tramos más utilizados de la línea. Como suele pasar cada vez que el Sarmiento reduce frecuencias o directamente deja de circular, ya existe preocupación entre usuarios por posibles demoras, colectivos saturados y tiempos de viaje mucho más largos .

El Sarmiento es una de las líneas ferroviarias con mayor cantidad de pasajeros del área metropolitana. Por eso, cualquier modificación genera un efecto inmediato en estaciones, centros de transbordo y accesos principales.

La interrupción del servicio afectará el tramo comprendido entre las estaciones Merlo y Moreno entre el sábado y el lunes . En ese período, las formaciones no circularán entre ambas cabeceras debido a trabajos ferroviarios programados sobre las vías.

Según se informó, las tareas incluyen renovación de infraestructura y ajustes técnicos necesarios para el funcionamiento del servicio. Este tipo de intervenciones suelen realizarse durante fines de semana largos o períodos específicos para minimizar el impacto.

El resto del recorrido del Línea Sarmiento funcionará con normalidad, aunque podrían registrarse demoras o modificaciones operativas por la reorganización general del servicio.

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La suspensión golpea especialmente a pasajeros de la zona oeste que dependen del tren para llegar a sus trabajos o centros de estudio. Muchos usuarios deberán reemplazar el recorrido ferroviario por colectivos, combis o viajes particulares, algo que suele generar tránsito intenso en accesos y avenidas principales.

En estaciones como Merlo y Moreno ya comenzaron a circular avisos informativos para alertar a los pasajeros. También se espera un refuerzo parcial en líneas de colectivos que cubren trayectos similares, aunque existe incertidumbre sobre si alcanzará para absorber la demanda habitual.

Además, el contexto económico agrega otro problema: quienes deban reemplazar el tren por otros medios de transporte probablemente gasten más dinero durante esos días. Para miles de trabajadores que hacen combinaciones diarias, cada boleto extra pesa.

tren sarmiento

Desde el ámbito ferroviario sostienen que las obras son necesarias para mejorar la seguridad y optimizar la circulación futura de las formaciones. También explican que parte de la infraestructura intervenida requiere mantenimiento profundo luego de años de desgaste operativo.