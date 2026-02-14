El destino argentino para este Carnaval que tus hijos nunca van a olvidar + Seguir en









Este rincón del país es ideal para ir en familia, ya que los niños tendrán la posibilidad de vivir una experiencia única.

Este lugar cuenta con actividades ideales para que los niños se diviertan y aprendan. Freepik

Carnaval puede ser una oportunidad ideal para extender las vacaciones unos días más o aprovechar alguna escapada para poder recorrer los sitios más interesantes del país en esos días. Por esto, hay distintos puntos ideales para el turismo familiar, en especial para mantener entretenido a los más chicos.

Este rincón cumple varias funciones: es educativo, tiene una experiencia que entretiene a menores y adultos, además de sumergirse de manera interactiva en un entorno que llama la atención de todo el mundo. A eso hay que sumarle que se aprende una parte importante de la historia de Argentina.

Parque Nahuelito Viajando Este sitio se destaca por brindarle una experiencia interactiva a los niños. Viajando Dónde se ubica Parque Nahuelito Este parque temático se encuentra en el corazón de San Carlos de Bariloche, inmerso en el paisaje del famoso Circuito Chico. Específicamente, el predio se sitúa sobre la Ruta Provincial 77, a la altura del kilómetro 24,5, una ubicación estratégica que permite combinar la visita con otros puntos panorámicos de la zona sin desviarse demasiado.

Qué se puede hacer en Parque Nahuelito La actividad central del parque es una visita guiada a través de senderos boscosos donde se exhiben más de 30 réplicas de dinosaurios a escala real, diseñadas con un realismo asombroso. Los guías especializados acompañan a los grupos durante todo el trayecto, aportando datos científicos sobre las especies y haciendo hincapié en la rica historia paleontológica que posee la Argentina.

El recorrido es dinámico y está pensado para mantener la atención de toda la familia, permitiendo que grandes y chicos aprendan mientras caminan entre figuras que parecen cobrar vida entre la vegetación. No es solo un paseo observacional, sino una experiencia interactiva que invita a imaginar cómo era la fauna prehistórica en su hábitat natural.

Como broche de oro, el lugar cuenta con la "Dino Store", un espacio dedicado a la venta de recuerdos temáticos, libros y juguetes. Es la parada final obligada donde los visitantes pueden adquirir un souvenir para llevarse a casa un fragmento de esta aventura jurásica, completando así una jornada distinta en medio de las vacaciones. Embed - Parque Nahuelito | Dinosaurios de la Patagónia Cómo ir hasta Parque Nahuelito Para quienes se movilizan en auto, el camino es muy directo: se debe tomar la Avenida Bustillo hasta el kilómetro 18 y luego desviarse hacia el Circuito Chico. La ruta se encuentra totalmente pavimentada y bien señalizada, lo que garantiza un traslado seguro y cómodo mientras se aprecian las vistas típicas del sur. Aquellos que prefieren el transporte público tienen la opción de la línea 10 de colectivos, que deja a los pasajeros en la puerta del predio. También es posible tomar la línea 20 hasta el kilómetro 18 y realizar un trasbordo allí; siempre es recomendable chequear los horarios vigentes, ya que las frecuencias pueden sufrir modificaciones durante los feriados.

