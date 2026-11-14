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14 de noviembre 2026 - 08:57

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 14 de noviembre

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 14 de noviembre.

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, viernes 13 de noviembre

Nacional

      • 1: 9861
      • 2: 6667
      • 3: 3873
      • 4: 9469
      • 5: 5726
      • 6: 6348
      • 7: 7589
      • 8: 4844
      • 9: 8042
      • 10: 3008
      • 11: 5422
      • 12: 5590
      • 13: 3384
      • 14: 1411
      • 15: 6939
      • 16: 3571
      • 17: 7235
      • 18: 8916
      • 19: 0466
      • 20: 5539

      Letras de la Nacional: IBMN


      Provincia

      • 1: 3238
      • 2: 3624
      • 3: 9923
      • 4: 0636
      • 5: 6691
      • 6: 0947
      • 7: 6822
      • 8: 4051
      • 9: 9342
      • 10: 3146
      • 11: 4598
      • 12: 7119
      • 13: 6635
      • 14: 4347
      • 15: 4817
      • 16: 6133
      • 17: 4299
      • 18: 3750
      • 19: 7303
      • 20: 2783

        ¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

        Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

        • La Previa (a las 10).
        • La Primera (a las 12).
        • La Matutina (a las 15).
        • La Vespertina (a las 17:30).
        • La Nocturna (a las 21).

        ¿Qué significan los números en la Quiniela?

        • 00 Huevos
        • 01 Agua
        • 02 Niño
        • 03 San Cono
        • 04 La Cama
        • 05 Gato
        • 06 Perro
        • 07 Revolver
        • 08 Incendio
        • 09 Arroyo
        • 10 La leche
        • 11 Palito
        • 12 Soldado
        • 13 La yeta
        • 14 Borracho
        • 15 Niña bonita
        • 16 Anillo
        • 17 Desgracia
        • 18 Sangre
        • 19 Pescado
        • 20 La fiesta.
        • 21 La mujer
        • 22 El loco
        • 23 Mariposa
        • 24 Caballo
        • 25 Gallina
        • 26 La misa
        • 27 El peine
        • 28 El cerro
        • 29 San Pedro
        • 30 Santa Rosa
        • 31 La luz
        • 32 Dinero
        • 33 Cristo
        • 34 Cabeza
        • 35 Pajarito
        • 36 Manteca
        • 37 Dentista
        • 38 Aceite
        • 39 Lluvia
        • 40 Cura
        • 41 Cucho
        • 42 Zapatilla
        • 43 Balcón
        • 44 La cárcel
        • 45 El vino
        • 46 Tomates
        • 47 Muerto
        • 48 Muerto habla
        • 49 La carne
        • 50 El pan
        • 51 Serrucho
        • 52 Madre
        • 53 El barco
        • 54 La vaca
        • 55 Los gallegos
        • 56 La caída
        • 57 Jorobado
        • 58 Ahogado
        • 59 Planta
        • 60 Virgen
        • 61 Escopeta
        • 62 Inundación
        • 63 Casamiento
        • 64 Llanto
        • 65 Cazador
        • 66 Lombrices
        • 67 Víbora
        • 68 Sobrinos
        • 69 Vicios
        • 70 Muerto sueño
        • 71 Excrementos
        • 72 Sorpresa
        • 73 Hospital
        • 74 Negros
        • 75 Payaso
        • 76 Llamas
        • 77 Las piernas
        • 78 Ramera
        • 79 Ladrón
        • 80 La bocha
        • 81 Flores
        • 82 Pelea
        • 83 Mal tiempo
        • 84 Iglesia
        • 85 Linterna
        • 86 Humo
        • 87 Piojos
        • 88 El Papa
        • 89 La rata
        • 90 El miedo
        • 91 Excusado
        • 92 Médico
        • 93 Enamorado
        • 94 Cementerio
        • 95 Anteojos
        • 96 Marido
        • 97 La mesa
        • 98 Lavandera
        • 99 Hermanos

        ¿Cómo se gana en la quiniela?

        El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

        • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
        • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
        • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
        • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

        El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

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