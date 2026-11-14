Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 14 de noviembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 14 de noviembre.
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, viernes 13 de noviembre
Nacional
- 1: 9861
- 2: 6667
- 3: 3873
- 4: 9469
- 5: 5726
- 6: 6348
- 7: 7589
- 8: 4844
- 9: 8042
- 10: 3008
- 11: 5422
- 12: 5590
- 13: 3384
- 14: 1411
- 15: 6939
- 16: 3571
- 17: 7235
- 18: 8916
- 19: 0466
- 20: 5539
Letras de la Nacional: IBMN
Provincia
- 1: 3238
- 2: 3624
- 3: 9923
- 4: 0636
- 5: 6691
- 6: 0947
- 7: 6822
- 8: 4051
- 9: 9342
- 10: 3146
- 11: 4598
- 12: 7119
- 13: 6635
- 14: 4347
- 15: 4817
- 16: 6133
- 17: 4299
- 18: 3750
- 19: 7303
- 20: 2783