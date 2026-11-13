No fue como lo imaginó: Javier Milei busca olvidar una semana de obstáculos con el impulso de la agenda legislativa

El Presidente busca recuperar la iniciativa con una ofensiva legislativa que tendrá al Presupuesto 2027 y la reforma electoral como prioridades para superar días marcados por los críticos mensajes de León XIV, las diferencias con Patricia Bullrich y la aceleración de la inflación.

La semana, marcada por la visita del papa León XIV , dejó a Javier Milei con varios frentes incómodos. A los discursos del sumo pontífice se suma Patricia Bullrich , quien volvió a marcar diferencias con la conducción libertaria y el dato de inflación de octubre, que interrumpió la expectativa de una desaceleración sostenida. Ahora, con la gira pastoral terminada -por lo menos en Argentina-, el Presidente busca recuperar la iniciativa en el Congreso, donde prepara una nueva ofensiva para aprobar el Presupuesto 2027 y avanzar con la reforma electoral.

No fue la semana que imaginaban en Balcarce 50. La agenda quedó absorbida por la visita del Papa al país, pero el saldo terminó dejando interrogantes . En el Ejecutivo se ocuparon de relativizar las intervenciones del sumo pontífice, especialmente aquellas que encontraron puntos de contacto con las discusiones más sensibles de la gestión libertaria.

El problema para el Gobierno fue que León XIV no necesitó mencionar al Presidente para dejar planteadas algunas diferencias. En sus intervenciones en el Palacio Libertad y en la Universidad Católica Argentina, el Papa puso el foco en la pobreza, la desigualdad, la dignidad laboral y la responsabilidad de quienes ejercen el poder. También llamó a fortalecer la democracia mediante el reconocimiento de quienes piensan distinto, la construcción de consensos y el respeto por los límites de la autoridad. Un conjunto de mensajes que encontró una lectura inevitable en una administración que convirtió la confrontación en una de sus principales herramientas de comunicación.

En Casa Rosada insistieron en que se trató de referencias propias de la doctrina social de la Iglesia y que no correspondía interpretarlas como una crítica personal al mandatario. La explicación oficial buscó evitar que la visita se transformara en un contrapunto entre el Vaticano y el programa libertario. Sin embargo, la decisión de Milei de no participar de las celebraciones religiosas en Córdoba y Luján, aunque el Ejecutivo sostuvo que estaba prevista desde el comienzo, terminó alimentando las especulaciones sobre el impacto de las palabras papales.

El segundo frente llegó desde adentro del propio oficialismo. Patricia Bullrich volvió a desafiar la conducción política de los hermanos Milei con una estrategia de diferenciación que ya no pasa inadvertida en los despachos de Balcarce 50. La jefa del bloque de senadores de La LibertadAvanza mantiene sus reparos sobre algunas decisiones del Gobierno y busca preservar un espacio político propio, incluso cuando sus movimientos incomodan a Karina Milei.

Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado.



Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando.



Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 12, 2026

La fotografía que Bullrich difundió junto a los legisladores que le responden fue interpretada en el entorno presidencial como una señal de autonomía y un desafío a la autoridad de la secretaria general de la Presidencia. La tensión escaló después de que Milei publicara en Instagram un sugestivo mensaje sobre quienes están dispuestos a hundir un barco cuando advierten que no podrán convertirse en sus capitanes. Aunque el Presidente no identificó a su destinatario, varias voces leyeron la publicación como una alusión a la exministra.

La disputa excede las diferencias de estilo. Bullrich conduce el bloque oficialista en el Senado, una posición clave para el tratamiento de la reforma electoral y la suspensión de las PASO, dos iniciativas que el Gobierno considera prioritarias de cara a las elecciones de 2027. Cerca de Karina Milei le reprochan la demora en conseguir avances parlamentarios, mientras que en el entorno de la senadora rechazan las acusaciones y sostienen que la responsabilidad de reunir los respaldos de los gobernadores corresponde al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La discusión, además, tiene un trasfondo electoral. Bullrich nunca ocultó sus aspiraciones presidenciales y su autonomía política vuelve a tensionar el esquema libertario.

En ese contexto, otro golpe llegó desde la economía. El INDEC informó que la inflación de octubre fue del 2,2%, tres décimas por encima del 1,9% registrado en septiembre. El índice acumuló un 23,6% en los primeros diez meses del año y un 33,1% en la comparación interanual. El número quedó por encima de las previsiones de varias consultoras privadas y volvió a poner bajo presión uno de los principales activos políticos de Milei. La aceleración no implica por sí sola un cambio de tendencia definitivo, pero sí introduce una dificultad para el discurso oficial.

Luis Caputo, ministro de Economía. Mariano Fuchila

Milei quiere cambiar el clima con una ofensiva en el Congreso

Mientras Milei y su hermana participaban de la despedida del Papa en Ezeiza, hubo movimientos. Santilli se reunió con Eduardo Lule Menem en Casa Rosada para comenzar a delinear los próximos pasos de la negociación por la eliminación de las PASO. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, también salió a presionar para que el Senado acelere el tratamiento de la reforma electoral.

La Cámara baja apunta a celebrar dos sesiones antes de que termine el período ordinario, el 30 de noviembre. Una de ellas podría realizarse el 18, con el tratamiento de la ley de Defensa de la soberanía nacional y la nueva Carta Orgánica del Banco Central entre los temas previstos. Para el 25 quedaría el Presupuesto 2027, aunque la fecha podría modificarse por la superposición con el primer informe de gestión de Santilli en el Senado.

A estos movimientos se seumó el lanzamiento de las redes sociales de la Secretaría General de la Presidencia se inscribe en el intento de ampliar la presencia digital del área que conduce Karina Milei. La iniciativa, impulsada desde el equipo de comunicación audiovisual que encabeza Santiago Oría, busca construir un canal propio para difundir la agenda de la hermana del Presidente y sumar contenidos de backstage. En medio de las tensiones internas, la disputa por el control del relato oficial también forma parte de la reorganización que intenta el Gobierno.

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA LLEGA A LAS REDES SOCIALES



La Presidencia de la Nación tiene una historia que se construye todos los días, con un trabajo muchas veces silencioso en donde no están las cámaras.



Pero detrás de cada actividad oficial, cada encuentro y… pic.twitter.com/xh40n72lvM — Secretaria General de la Presidencia de la Nación (@SecGralNacion) November 12, 2026

La visita de León XIV también dejó planteada otra cuestión. El Grupo de los Seis (G6), que reúne a las principales cámaras empresariales del país, anunció que impulsará una mesa de diálogo con el Estado, las provincias, los sindicatos y la sociedad civil para acordar una serie de compromisos que trasciendan los cambios de gobierno.

La iniciativa encontró eco en la CGT y ya llegó a la mesa de Sandra Pettovello, aunque en el Ejecutivo todavía evalúan cómo avanzar sin convertir ese ámbito en una instancia de presión sobre el programa económico.