Inflación, tasas y riesgo país elevado: las luces amarillas que mira la city rumbo a 2027

Tras el salto del IPC de octubre, la city debate el sendero de precios, mientras advierte por la suba de tasas y la urgencia de sumar reservas con un riesgo país arriba de 800 puntos, rumbo a 2027.

La city debate el sendero de precios mientras advierte por la suba de tasas y la urgencia de sumar reservas.

Tras el salto del IPC de octubre , la city debate si la inflación cederá en noviembre o si los precios mayoristas mantendrán la presión. En paralelo, advierten que la suba de las tasas en pesos empezará a responder a la necesidad de contener presiones cambiarias en la antesala del año electoral, mientras un riesgo país cercano a los 900 puntos obliga al Banco Central a priorizar la acumulación de reservas frente a los fuertes vencimientos de deuda de 2027.

El dato de inflación de octubre se ubicó por encima de lo esperado y encadenó dos meses de leve suba . Así, en el décimo mes del año se ubicó en el 2,2%, por encima del 1,9% de septiembre . Y si bien las expectativas para noviembre son que se mantenga en el mismo nivel, diciembre es un mes estacionalmente con mayor presión sobre los precios.

Así, desde LCG destacaron: "La inflación de octubre fue 2,2%, algo arriba de lo que esperábamos, por la incidencia de los aumentos en servicios públicos tras la eliminación del régimen de zona fría. La subyacente, en cambio, marcó 1,5%, el nivel más bajo de los últimos 15 meses, aunque no muy lejos del 1,7% promedio de los últimos cinco meses".

En cuanto a lo que podría suceder en noviembre, desde IEB sostienen que el mes arranca con señales a favor, ya que la carne todavía no muestra la suba estacional que el año pasado ya se había iniciado en este mes y las verduras deberían empezar a ceder (desde 2017 se abarataron frente al resto de la canasta en todos los bimestres noviembre-diciembre).

Pese a esto, hay algunos elementos en contra: el gas dejará un efecto de arrastre , ya que octubre captó solo una parte de la reducción del alcance del régimen de Zona Fría. Con todo, desde IEB esperan que el salto de octubre sea transitorio y que el IPC de noviembre vuelva a niveles similares a los de septiembre (1,9%) .

A contramano, desde Qualy Consultora esperan una aceleración. "Los ajustes de tarifas de servicios públicos van a seguir presionando sobre el nivel general de precios. Además, con un IPIM de 3,2% en octubre, es razonable esperar que esa suba de precios mayoristas pase a los precios al consumidor", expresaron.

Subieron las tasas: qué papel tendrán de cara a 2027

Desde 1816 repasaron los eventos de esta semana: "Venimos de días particulares para el mercado de pesos, en los que vimos varias cosas inéditas en mucho tiempo. Primero al Tesoro interviniendo con montos enormes en bonos largos, al día siguiente a las tasas a 1 día alcanzando sus niveles más altos en más de 8 meses (pese a la inyección de pesos del Mecon) y en la jornada posterior al BCRA participando en la rueda de Simultáneas de BYMA para ponerle techo a los rendimientos cortos".

Pese a esto, las tasas en pesos siguen subiendo, muy de a poco, y ya rondan el 24% anual (TAMAR en 24,13%), "lo que deja un 2% mensual de tasa real algo positiva contra ese ritmo de la núcleo", agregaron desde LCG. En definitiva, los acontecimientos de estos días volvieron a mostrar que el Gobierno está interesado en contener la volatilidad de las tasas, que tiene su antecedente en lo sucedido en 2025.

A pesar de ello, desde 1816 arribaron a varias conclusiones: el Gobierno no busca eliminar por completo la volatilidad y quiere mantener la discrecionalidad para definir cuándo, en qué niveles y hasta en qué mercado de liquidez intervenir.

"Decimos esto porque por alguna razón no evidente el jueves pasado no quisieron ponerle techo a la tasa, pero este miércoles sí, y porque por alguna razón tampoco evidente esta vez decidieron intervenir en la rueda de Simultáneas de BYMA (en lugar de hacerlo directa o indirectamente en la rueda REPO)", explicaron.

Ya concentrados en lo que pudiera venir en el corto plazo, desde 1816 advierten que el nivel de tasas subirá. Al respecto, esta previsión está respaldada en dos puntos: la fortaleza del peso contrasta fuertemente con la debilidad de la deuda en dólares y se supone que, en algún momento en el camino a las elecciones, el mercado buscará algún tipo de cobertura en moneda dura. A esto se suma la creencia de que el Gobierno volverá a usar la herramienta de la tasa, en mayor o menor medida, para contener presiones cambiarias.

Por último, advierten que la tasa forward en dólares entre bonos 2027 y 2028, actualmente en 28% TNA, contrasta con la tasa interbancaria en pesos cercana al 20%.

Riesgo país sigue elevado y las reservas se vuelven cada vez más clave

El riesgo país aflojó algo esta semana, después del pico de 939 puntos de la semana pasada, valores considerados de pánico por la city. El mínimo que tocó por estos días fue de 813 puntos (42% arriba del cierre de 2025), aunque este viernes volvió a retomar la senda alcista.

"La baja no cambia el cuadro de fondo. La tasa forward AO27/AO28 está en 28%, un escalón debajo del 30% de la semana pasada, pero lejos del 12% que promediaba hasta julio. Ahí se mezclan tres cosas: la incertidumbre electoral (antes y después de la votación), una economía que no crece y las dudas sobre el programa financiero", explicaron desde LCG.

A su vez, desde GMA señalaron, en la misma sintonía, que el principal interrogante es de dónde saldrán los dólares para afrontar los vencimientos de deuda (u$s28.400 millones en 2027 y u$s29.000 millones en 2028) y abastecer la demanda privada durante el año electoral.

"Con el riesgo país nuevamente en la zona de los 900 puntos básicos, refinanciar esos compromisos en el mercado internacional es un camino vedado. El contexto externo tampoco facilita esa salida, con tasas estadounidenses que podrían mantenerse elevadas y un real brasileño más débil. Sin financiamiento que alivie el calendario, fortalecer las reservas se vuelve indispensable para seguir pagando los compromisos cash", aportaron.

Cabe resaltar que las compras del Banco Central promediaron u$s46 millones diarios en noviembre hasta el día 12, frente a u$s66 millones en octubre. "Las ruedas sin compras ante la presión cambiaria sugieren que contener el dólar sigue teniendo prioridad. Esa preferencia ayuda a la desinflación, pero limita la acumulación necesaria para afrontar 2027", cerraron desde GMA.