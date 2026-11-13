Fuerte explosión e incendio en Remedios de Escalada: confirman un muerto, 30 heridos y dos desaparecidos

El episodio ocurrió en una zona comercial de Lanús tras la rotura de un caño de distribución de gas. Bomberos y Defensa Civil aseguran que la situación está controlada pero esperan que MetroGas corte el suministro para seguir trabajando.

Una fuerte explosión seguida de un incendio sacudió este viernes por la mañana el centro de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús. El episodio ocurrió durante trabajos sobre la red de distribución de gas y dejó, según el último parte del municipio, una persona muerta y 30 heridas, siete de ellas de gravedad . Además, dos personas continuaban siendo buscadas .

El hecho tuvo lugar en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea , en una zona comercial de gran circulación. De acuerdo con la información difundida por el Municipio de Lanús, una empresa tercerizada contratada por MetroGAS, identificada como Exgadet , realizaba tareas de renovación de redes cuando una máquina tuneladora dañó un caño de la red de distribución.

Según el comunicado oficial, la rotura se habría producido a las 9:44 , más de una hora antes de la explosión. El municipio sostuvo que, tras detectar el incidente, el personal de la empresa habría informado inicialmente al sistema interno de emergencias de MetroGAS en lugar de activar el protocolo local, una situación que será parte de la investigación judicial.

Por este motivo, la fiscal a cargo de la causa ordenó la demora de dos directivos de MetroGAS , según informó el Municipio de Lanús. El titular de Defensa Civil local, Claudio Arale, indicó además que la medida fue dispuesta por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre lo ocurrido.

El comunicado del municipio señaló que los trabajadores debían activar el sistema local de emergencias ante una fuga de gas en la vía pública. “Tienen que activar el sistema local de emergencias ante un escape de gas en la vía pública para disipar esa fuga de gas con líneas de agua”, explicó Arale durante una conferencia de prensa.

Un caño dañado y una explosión mientras realizaban reparaciones

La empresa MetroGAS había explicado más temprano que realizaba trabajos de renovación de redes en la zona desde hacía tiempo. Su director de Asuntos Corporativos, Alejandro Di Lazzaro, indicó que una tuneladora dañó un caño de media presión que contenía gas.

Según el vocero, la empresa recibió el aviso de emergencia a las 9:44 y personal técnico llegó al lugar unos 20 minutos después. Mientras se realizaban las tareas para reparar la rotura, se produjo la explosión.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) informó que sigue la evolución de la situación en contacto con MetroGAS y confirmó que las causas del estallido permanecen bajo investigación. El organismo señaló que realizará las auditorías siniestrales correspondientes y pondrá sus conclusiones a disposición de la Justicia.

Así quedó la esquina tras la explosión.

El operativo y el último parte sobre los heridos

Tras la explosión, se activó el protocolo de emergencia y trabajaron en el lugar Bomberos, Defensa Civil, personal de Salud, Desarrollo Social y Seguridad del Municipio de Lanús, además de dotaciones de municipios cercanos.

El último reporte oficial confirmó una persona fallecida en el lugar y 30 heridas. De ese total, siete permanecían en estado grave: seis fueron derivadas al Hospital Evita y una al Hospital Narciso López. Otras 13 personas continuaban en observación fuera de peligro y diez ya habían recibido el alta.

Todos los vecinos de la zona fueron evacuados, mientras que también se desalojaron comercios y establecimientos cercanos. Entre ellos, un hogar de personas con discapacidad, cuyos residentes fueron trasladados preventivamente a un natatorio de la zona.

El fuego quedó controlado, aunque el municipio informó que aguardaba el corte completo del suministro de gas para extinguirlo definitivamente y realizar una evaluación integral de los daños.

La explosión ocurrió en pleno centro comercial de Remedios de Escalada, en una franja horaria de intensa circulación. Vecinos y comerciantes aseguraron que, minutos antes del estallido, habían advertido un fuerte olor a gas. El incidente provocó además importantes daños materiales, entre ellos la destrucción de al menos 29 vehículos, según los primeros relevamientos.