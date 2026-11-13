EEUU ordenó una suspensión de emergencia de todos los despegues por razones de seguridad + Agregar ámbito en









Los aviones que ya estaban en ruta pudieron aterrizar. La autoridad federal dispuso evaluar caso por caso las llegadas internacionales.

La FAA mantuvo en tierra los vuelos de salida y permitió aterrizar a las aeronaves que ya estaban en ruta.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes suspender todos los despegues en el país hasta nuevo aviso. El organismo justificó la medida por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”. Antes de extender la restricción a todo el país, había frenado las operaciones en Chicago.

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La orden regía al menos hasta las 23 del viernes en la costa este de Estados Unidos, la 1 del sábado en Argentina, aunque la FAA todavía no había confirmado cuándo se reanudarían los despegues.

Qué se sabe de la falla y cómo afectó a los pasajeros El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que los problemas de comunicación afectaron a los 22 centros regionales de control aéreo que guían a los aviones entre aeropuertos y que los técnicos de la FAA seguían investigando qué había provocado la interrupción.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que las autoridades tenían identificados todos los vuelos que seguían en el aire y que, hasta ese momento, no había indicios de un ataque.

En Houston, la medida alcanzó a los aeropuertos George Bush y William P. Hobby, y desde el primero recomendaron a los pasajeros consultar con sus aerolíneas antes de ir a la terminal. En Wichita, un avión de American Airlines que debía salir rumbo a Chicago quedó cerca de una hora en la pista antes de volver a la puerta de embarque, donde los pasajeros tuvieron que bajar.

Cuándo fue la última vez que EEUU frenó los despegues Fue la segunda suspensión de alcance nacional desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La anterior ocurrió en enero de 2023, cuando una falla en el sistema de avisos de seguridad para pilotos dejó en tierra a los vuelos de cabotaje durante menos de dos horas. La interrupción se produjo mientras Estados Unidos moderniza su red de control aéreo, un proyecto para el que el Congreso aprobó u$s12.500 millones en 2025. Parte de esos fondos se destinó a reemplazar cables de cobre por fibra óptica y a actualizar equipos de radio, mientras que este viernes la FAA y la Casa Blanca pidieron otros u$s30.100 millones para atender problemas de infraestructura pendientes. Noticia en desarrollo.-