Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 13 de noviembre

El dólar oficial subió a $1545,50 para la venta en el segmento mayorista este jueves. En la bolsa porteña, el MSCI Merval bajó 1% en pesos, mientras que los ADRs cayeron en Wall Street. Sin embargo, el riesgo país retrocedió con fuerza y perforó los 830 puntos básicos.
Bitcoin se desploma y perfora la barrera de los u$s70.000, en medio de una tormenta perfecta para las cripto
El BTC retrocedió casi 5%, y cayó por debajo de los u$s69.000, arrastrando a otras criptomonedas. Las altcoin siguieron la misma sintonía, en medio de las salidas en los ETFs, la dimisión de Huang en Nvidia y las chances de suba de tasas de la Fed.