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13 de noviembre 2026 - 10:12

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 13 de noviembre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial subió a $1545,50 para la venta en el segmento mayorista este jueves. En la bolsa porteña, el MSCI Merval bajó 1% en pesos, mientras que los ADRs cayeron en Wall Street. Sin embargo, el riesgo país retrocedió con fuerza y perforó los 830 puntos básicos.

La expectativa este viernes se centra en la evolución semanal de los activos y en cómo procesará la city el dato de inflación de octubre, que se aceleró al 2,2% según el INDEC.

Bitcoin se desploma y perfora la barrera de los u$s70.000, en medio de una tormenta perfecta para las cripto

El BTC retrocedió casi 5%, y cayó por debajo de los u$s69.000, arrastrando a otras criptomonedas. Las altcoin siguieron la misma sintonía, en medio de las salidas en los ETFs, la dimisión de Huang en Nvidia y las chances de suba de tasas de la Fed.

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Luis Caputo explicó qué impulsó la inflación de octubre y defendió el rumbo económico

El ministro de Economía atribuyó parte del 2,2% a los cambios en el Régimen de Zona Fría. Además, destacó que la medición núcleo fue del 1,5%, su nivel más bajo desde julio de 2025.

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Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 13 de noviembre

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Wall Street cierra una semana de tensiones, marcada por el escándalo de Nvidia y la inflación de EEUU

Las acciones estadounidenses tuvieron dificultades para encontrar un rumbo a la espera de los datos de inflación que pondrán punto final a una semana dramática en la que los operadores intensificaron sus apuestas por unas subas de las tasas por parte de la Fed y Jensen Huang fue destituido de Nvidia.

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Con el riesgo país arriba de 800 puntos, la tasa del Bonar 2029 saltó al 17% y complica el programa financiero 2027

El rendimiento del bono con el que el Gobierno buscaba conseguir u$s5.000 millones alcanzó un nivel que hace inviable una nueva colocación. El economista Gabriel Rubinstein sugirió acumular reservas y asegurarse el respaldo del Tesoro de Estados Unidos ante una eventual crisis cambiaria en 2027.

Por Carlos Lamiral

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El empleo asalariado privado sumó 15 meses seguidos en baja, mientras el monotributo anotó su mayor alza en dos años

Los datos del SIPA correspondientes a agosto volvieron a reflejar la precarización del mercado de trabajo. Los salarios reales repuntaron, pero se mantuvieron en un nivel muy bajo.

Por Santiago Reina

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Lo que se dice en las mesas: el mercado empieza a ver el 2027 como un escenario a todo o nada

La discusión sobre si Washington apoyará o no a Javier Milei como lo hizo en 2025 sigue abierta. luego del revés electoral de Donald Trump.

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La inflación se aceleró al 2,2% en octubre y alcanzó su mayor nivel en seis meses

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el rubro de mayor aumento, con un salto del 4,2%, impulsado por subas en boletas de gas y en alquileres. Los alimentos treparon 2%, principalmente por el incremento estacional de verduras. Pero no todo fue negativo: la inflación núcleo fue del 1,5%, mínimos en más de un año.

Por Erika Cabrera

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