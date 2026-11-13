Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 13 de noviembre

La inflación se aceleró al 2,2% en octubre y alcanzó su mayor nivel en seis meses

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el rubro de mayor aumento, con un salto del 4,2%, impulsado por subas en boletas de gas y en alquileres. Los alimentos treparon 2%, principalmente por el incremento estacional de verduras. Pero no todo fue negativo: la inflación núcleo fue del 1,5%, mínimos en más de un año.

Por Erika Cabrera

Leé la nota completa