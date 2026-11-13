León XIV vuelve a Chiclayo, la ciudad que lo despidió como obispo y hoy lo abraza como Papa

El Pontífice llegó a la localidad del norte de Perú para una de las jornadas centrales de su gira sudamericana. Allí lo recibirán miles de fieles que se preparan para participar de una misa multitudinaria. También visitará una pequeña capilla cuya reconstrucción ayudó a financiar cuando todavía era Robert Prevost.

Perú se prepara para una jornada emotiva en el marco de la gira del papa León XIV por Sudamérica. Este viernes, el Sumo Pontífice regresa a Chiclayo , la ciudad peruana donde pasó ocho años como obispo, recorrió parroquias y construyó un vínculo cercano con sus habitantes. Allí, encabezará una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel y un recorrido por lugares que todavía conservan las huellas de su labor pastoral, cuando todavía era conocido como Robert Prevost.

La expectativa por la vuelta de Prevost, ahora como líder de la Iglesia Católica, es total. Desde las primeras horas de la jornada, miles de personas se concentraron en distintos puntos de la localidad , ubicada en el norte de Perú, a la espera de su llegada. La expectativa estaba puesta especialmente en la misa al aire libre prevista como uno de los actos centrales de su gira de 12 días por Sudamérica.

La convocatoria se concentró en un terreno de aproximadamente 81 hectáreas, acondicionado para recibir a una multitud. El espacio cuenta con 17 pantallas gigantes , accesos diferenciados y sectores de atención. Las autoridades estiman una asistencia aproximada de 900.000 personas.

La llegada de peregrinos comenzó varias horas antes de la celebración, prevista para las 10:30. Sin embargo, la organización de la espera durante la madrugada presentó dificultades. La falta de iluminación en distintos sectores del predio generó condiciones de inseguridad para quienes debían desplazarse y encontrar un lugar donde permanecer.

La expectativa también se trasladó al centro de Chiclayo. En los alrededores del Parque Principal y de la Catedral de Santa María, las imágenes del Pontífice acompañaban una jornada marcada por el regreso de quien durante años fue una figura cercana para los vecinos.

La capilla que ayudó a reconstruir Robert Prevost

Más allá de la misa multitudinaria, la agenda de León XIV incluye una emotiva visita con un significado particular para una comunidad de Chiclayo. El Pontífice tiene previsto trasladarse al sector El Bosque, en el distrito de La Victoria, para conocer la capilla San Óscar Romero, cuya reconstrucción recibió el respaldo de Prevost cuando todavía era cardenal.

La capilla San Óscar Romero, que León XIV ayudó a erigir.

El templo había sido un punto de encuentro para cientos de familias durante más de tres décadas. Sin embargo, el deterioro de su estructura obligó a impulsar una obra de reconstrucción. Los vecinos organizaron distintas actividades para reunir fondos, aunque el dinero recaudado no alcanzaba para afrontar los trabajos.

La situación del templo cambió cuando el proyecto llegó a conocimiento del por entonces Prevost, a través del padre Edgar Rimaycuna, su secretario personal. El entonces cardenal facilitó el contacto con benefactores estadounidenses que aportaron los recursos necesarios para financiar la recuperación de la capilla.

Ahora, Prevost volverá a visitar esa capilla como León XIV, máximo representante de la Iglesia Católica. La llegada del Sumo Pontífice esta pactada para las 12:40 de este viernes, hora local. Además, se desarrollará un encuentro privado con los integrantes de esa comunidad, que durante años trabajaron para recuperar su templo y esperaban recibir allí a quien había colaborado con el proyecto.

Chiclayo, la ciudad que conoció a Robert Prevost

La historia de León XIV con Perú comenzó en 1985, cuando comenzó su tarea como misionero, enviado por la Orden de San Agustín a la misión agustiniana de Chulucanas, en la región de Piura. Allí, comenzó una relación que duraría - con encuentros y desencuentros - más de dos décadas.

La llegada de Prevost a Chiclayo sucedió en noviembre de 2014, después de que el papa Francisco lo nombrara administrador apostólico de la diócesis. En diciembre de ese año fue ordenado obispo y, desde septiembre de 2015, quedó al frente de esa jurisdicción eclesiástica.

Allí, permaneció en su cargo hasta 2023, cuando fue convocado a Roma para asumir nuevas responsabilidades en el Vaticano.

Durante esos años desarrolló una relación estrecha con los habitantes de la ciudad. Su labor pastoral incluyó la asistencia a comunidades afectadas por las inundaciones de 2017, la ayuda a migrantes venezolanos y la organización de espacios de acompañamiento para personas en situación de vulnerabilidad.

Durante su estadía en la ciudad, Prevost participó en iniciativas vinculadas con las necesidades cotidianas de la población. Durante la pandemia de coronavirus colaboró en la gestión de asistencia sanitaria y suministros, mientras que su cercanía con los vecinos lo convirtió en una figura reconocida más allá de los ámbitos religiosos.

En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización. Cuando fue elegido Papa, el 8 de mayo de 2025, tuvo un recuerdo especial para la ciudad durante su primer saludo desde el Vaticano: "Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, en modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú".