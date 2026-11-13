Wall Street cierra una semana de tensiones, marcada por el escándalo de Nvidia y la inflación de EEUU

Las acciones estadounidenses tuvieron dificultades para encontrar un rumbo a la espera de los datos de inflación que pondrán punto final a una semana dramática en la que los operadores intensificaron sus apuestas por unas subas de las tasas por parte de la Fed y Jensen Huang fue destituido de Nvidia.

El impacto de la crisis de Nvidia en Wall Street.

Los mercados bursátiles mundiales operan con volatilidad este viernes, tras una semana turbulenta marcada por las revelaciones sobre las relaciones extramatrimoniales del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang , que culminaron con su renuncia, lo que supuso un duro golpe para el auge mundial de la inteligencia artificial que él mismo ayudó a impulsar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Huang renunció el jueves tras los reportes sobre las relaciones extramatrimoniales , incluida una con una presunta espía china, lo que sumió al fabricante de chips en una crisis y causó conmoción en la industria de la inteligencia artificial.

Su salida podría tener consecuencias de gran alcance para la política de exportación de chips de EEUU y para la industria de la inteligencia artificial y la cadena de suministro en general, dado el empeño de Huang por mantener el acceso al mercado chino, así como sus estrechos vínculos con el presidente norteamericano, Donald Trump .

El presidente del Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, Tim Scott , envió cartas el jueves al secretario de Comercio, Howard Lutnick, y a Huang , solicitándoles que testifiquen sobre los recientes acontecimientos en Nvidia.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,15%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,02% y el CAC francés acompaña con 0,16%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,27%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cae 1,55%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,59%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 0,98% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,54%.

Nvidia está en el ojo de la tormenta. Reuters

Las claves de Wall Street en la jornada

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,12% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,13%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,20% al alza.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU volvieron a subier, con el rendimiento a dos años alcanzando su nivel más alto en un mes, mientras los inversionistas evaluaban la posibilidad de que la Reserva Federal aplicara una subida de tasas excepcional de 50 puntos básicos el próximo mes.

Eso también impulsó al dólar en los mercados bursátiles, que se encaminaba a una ganancia semanal del 0,9%, la mayor en más de un mes.

Esta jornada, el dato más importante será la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) de EEUU, lo que dará más pistas sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente en los precios de la economía estadounidense.