El BCRA sostuvo las compras de dólares durante la semana y ya acumuló más de u$s200 millones en noviembre

La autoridad monetaria adquirió u$s40 millones y cerró la semana corta con un saldo positivo de u$s172 millones. Las reservas aumentaron u$s524 millones, pese a la caída del oro, mientras el dólar mayorista retrocedió y terminó en su menor nivel desde comienzos de noviembre.

El BCRA cerró la semana con compras por u$s172 millones y las reservas aumentaron u$s524 millones, mientras el dólar mayorista retrocedió y se alejó de sus máximos históricos.

El Banco Central (BCRA) cerró este viernes 13 de noviembre con compras de dólares por u$s40 millones y consolidó la recuperación del ritmo de intervención en el mercado oficial durante la semana. La autoridad monetaria acumuló u$s172 millones en las últimas ruedas y llevó el saldo positivo del mes a u$s223 millones , mientras las reservas internacionales brutas registraron una fuerte recuperación y volvieron a acercarse a los u$s50.000 millones.

El resultado se produjo en una jornada en la que la oferta de divisas ganó protagonismo y permitió al Central continuar con las adquisiciones sin agregar presión sobre el tipo de cambio. En el segmento de contado se negociaron u$s626,8 millones, frente a los aproximadamente u$s493 millones del jueves, mientras que las compras oficiales representaron alrededor del 6% del volumen total, por debajo del 21% de la rueda anterior, cuando el BCRA había incorporado u$s103 millones.

La continuidad de las compras permitió mejorar el balance de noviembre , después de un comienzo de mes marcado por una mayor demanda de cobertura y dos jornadas consecutivas sin intervención. De esta manera, el promedio diario de adquisiciones aumentó a u$s45 millones, frente a los u$s22 millones de septiembre , aunque todavía permanece por debajo de los u$s66 millones registrados durante octubre. En el acumulado de 2026, las compras alcanzaron los u$s16.191 millones.

En paralelo, las reservas internacionales aumentaron u$s524 millones, hasta u$s49.597 millones , recuperándose de la caída de u$s257 millones registrada el jueves. A diferencia de aquella jornada, cuando el retroceso del oro había afectado significativamente el valor de los activos del BCRA, este viernes la mejora del stock se produjo pese a movimientos de valuación desfavorables.

En particular, el oro cayó 0,07%, con un impacto negativo estimado en u$s10 millones, mientras que el índice dólar avanzó 0,22%. El fortalecimiento de la moneda estadounidense estuvo acompañado por una depreciación del euro de 0,30% y de la libra de 0,20%, mientras que el yuan perdió 0,02% y el yen se apreció levemente.

El dólar mayorista cayó en la semana y el mercado evalúa las condiciones para sostener las compras

La recuperación de las adquisiciones oficiales coincidió con una moderación de la presión cambiaria. El dólar mayorista retrocedió $2 este viernes y cerró en $1.543,50, acumulando una caída de igual magnitud durante la semana corta, después de haber aumentado $11,50 en la anterior.

La jornada comenzó con una demanda relativamente firme, que llevó la cotización hasta un máximo de $1.549. Sin embargo, la oferta de divisas ganó protagonismo durante la mañana y provocó un descenso gradual de los precios, que se profundizó en la última hora de operaciones hasta alcanzar un mínimo de $1.543,50. Así, el mayorista terminó en su nivel más bajo desde comienzos de noviembre, alejándose de los máximos históricos nominales registrados durante las primeras ruedas del mes.

La menor presión también se reflejó en la actividad del mercado de futuros, donde se negociaron u$s925 millones. Aunque el volumen fue inferior al del jueves, el comportamiento del contado mostró una mayor capacidad de la oferta para absorber la demanda de cobertura, en un contexto en el que el BCRA logró sostener las compras pese a la volatilidad financiera internacional.

En paralelo, las tasas de interés en pesos mostraron movimientos dispares. La TAMAR aumentó de 24,13% a 24,31% nominal anual, mientras que la BADLAR retrocedió de 22,50% a 22,13%. Estos movimientos adquieren importancia por su influencia sobre los rendimientos en moneda local y los incentivos a mantener posiciones en pesos frente a alternativas dolarizadas.

Más allá de la mejora reciente, la capacidad del BCRA para sostener el ritmo comprador dependerá de la continuidad de los ingresos de divisas comerciales y financieros. Hacia el último bimestre, la liquidación de la cosecha fina, las exportaciones energéticas y los fondos pendientes de emisiones corporativas podrían contribuir a reforzar la oferta, mientras que una mayor demanda estacional de pesos favorecería la estabilidad cambiaria.

Sin embargo, estas condiciones conviven con desafíos de mediano plazo. El nivel todavía elevado del riesgo país encarece el financiamiento y podría limitar futuras liquidaciones de deuda privada, mientras que las necesidades financieras del Tesoro aumentan la importancia de acumular dólares para afrontar los vencimientos de 2027. A ello se suma la depreciación del real brasileño, que continúa condicionando la competitividad relativa argentina.