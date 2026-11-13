El dólar blue anotó su mayor suba semanal en cuatro meses y cerró en máximos nominales

El dólar informal avanzó $20 (+1,3%) en la semana y volvió a ubicarse en sus valores nominales más elevados.

El blue regresó a la zona de $1.575.

El dólar blue cerró este viernes a $1.555 para la compra y a $1.575 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

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De esta manera, el dólar paralelo subió $10 (+0,6%) en el día y acumuló un incremento de $20 (+1,3%) en la semana , su mayor avance semanal en cuatro meses, y volvió a cerrar en máximos nominales.

Con este movimiento, el billete informal recuperó terreno tras las fluctuaciones de las últimas semanas y terminó la segunda semana de noviembre con un saldo positivo. En lo que va de noviembre, el dólar blue acumula una suba de $10 , frente al cierre de octubre de $1.565.

Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.543,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 13 de noviembre

El dólar CCL cerró a $1.672,02 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.3%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 13 de noviembre

El dólar MEP cerró a $1.577,22 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 13 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.041.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 13 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.668,69.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 13 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s68.894, según Binance.