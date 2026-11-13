El dólar blue cerró este viernes a $1.555 para la compra y a $1.575 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue anotó su mayor suba semanal en cuatro meses y cerró en máximos nominales
El dólar informal avanzó $20 (+1,3%) en la semana y volvió a ubicarse en sus valores nominales más elevados.
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El dólar subió cerró la semana positiva con un 0,45%
De esta manera, el dólar paralelo subió $10 (+0,6%) en el día y acumuló un incremento de $20 (+1,3%) en la semana, su mayor avance semanal en cuatro meses, y volvió a cerrar en máximos nominales.
Con este movimiento, el billete informal recuperó terreno tras las fluctuaciones de las últimas semanas y terminó la segunda semana de noviembre con un saldo positivo. En lo que va de noviembre, el dólar blue acumula una suba de $10, frente al cierre de octubre de $1.565.
Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 13 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.543,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 13 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.672,02 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.3%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 13 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.577,22 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 13 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.041.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 13 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.668,69.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 13 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s68.894, según Binance.
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