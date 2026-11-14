El resultado fiscal de octubre definirá si el Gobierno logra cumplir la meta de superávit acordada con el FMI

Este lunes se conocerá el dato oficial. Privados anticipan un fuerte ajuste del gasto en octubre. Diciembre amenaza la meta fiscal, salvo que llegue una "ayuda" del FMI.

El Ministerio de Economía dará a conocer este lunes los datos correspondientes al resultado fiscal de octubre , un dato clave que permitirá ir configurando el escenario anual. Hasta el momento, los números se presentan como muy ajustados en función del objetivo de cerrar 2026 con un superávit primario de $16,2 billones acordado con el FMI .

A manera de aproximación, de acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) , el gasto primario base caja de la Administración Nacional registró en octubre una caída real interanual del 9,7% , ubicándose en un nivel de $12,31 billones , según se desprende de los últimos datos de ejecución presupuestaria.

Con este resultado, el acumulado de los primeros diez meses del año totalizó $112,37 billones , lo que representa una contracción real del 4,2% respecto al mismo período del año anterior.

El ajuste del décimo mes del año alcanzó a los nueve componentes principales del gasto primario pagado , sin que ninguno registrara incrementos en términos reales.

Los mayores recortes recayeron sobre las jurisdicciones subnacionales y la educación superior : las transferencias corrientes a provincias se desplomaron un 71,2% , mientras que las transferencias de capital a provincias retrocedieron un 60,8% y las transferencias corrientes a universidades cayeron un 46,8% .

En un segundo escalón de reducciones se ubicaron las transferencias corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional (-14,6%), la inversión real directa (-13,7%), las transferencias corrientes al sector privado (-11,2%) y las remuneraciones (-10,6%). Por su parte, las partidas destinadas a bienes y servicios (-0,6%) y a jubilaciones y pensiones (-0,1%) mostraron variaciones prácticamente neutras en la comparación interanual de octubre.

Es de recordar que la Administración Pública Nacional (APN) no incluye a todo el Sector Público Nacional (SPN). La primera contempla a la administración central, organismos descentralizados y organismos de la seguridad social, mientras que el segundo, que es el que se toma en cuenta para el FMI, abarca también a las empresas estatales, fondos fiduciarios y otros entes.

Octubre es clave para el FMI

El Gobierno logró un superávit primario de $1,4 billones en septiembre. De esta manera, acumula un superávit primario de $13,7 billones en los primeros nueve meses de 2026.

Según indica el acuerdo con el FMI, para diciembre el Gobierno tendría que acumular $16,2 billones, lo que implica que en el último trimestre debería lograr un resultado positivo de $2,5 billones. El problema con diciembre es que suele tener un déficit importante. El de 2025 fue de $2,87 billones, que, actualizados por la inflación a septiembre, equivalen a $3,83 billones.

Algunos analistas estiman que este año podría caer a la mitad. Si así fuera, en octubre y noviembre el Gobierno tendría que acumular un superávit del orden de los $4 billones para lograr la meta fijada.

Es de recordar que todavía está pendiente la publicación del staff report del FMI de la última revisión del acuerdo con Argentina. Se sabe que el Gobierno acordó mantener la meta indicativa de superávit primario del 1,4%, pero, como a su vez se redujo la proyección de crecimiento de la economía, es posible que se modifique la meta cuantitativa, que es la que importa para la entidad.