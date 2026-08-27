Quitan la licencia de conducir a un grupo de conductores: a quiénes afecta el Decreto 437/2011

El sistema de scoring nacional establece un mecanismo de descuento de puntos sobre la Licencia Nacional de Conducir para quienes cometen infracciones de tránsito . Cada conductor empieza con 20 puntos y los pierde de manera gradual cuando las sanciones quedan firmes. Si llega a cero, se aplica una inhabilitación para manejar . El régimen fue creado por el Decreto 437/2011 y actualizado posteriormente por el Decreto 242/2022.

La normativa contempla descuentos que van desde 2 hasta 20 puntos , según la gravedad de la conducta. Entre las infracciones que más unidades sacan aparecen manejar bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, circular a contramano, realizar determinadas maniobras de sobrepaso peligrosas y participar u organizar competencias no autorizadas de velocidad.

La pérdida de la licencia no se produce por cualquier infracción de manera automática. El mecanismo funciona mediante la acumulación de descuentos : todos los conductores tienen inicialmente 20 puntos y las infracciones van reduciendo ese saldo. Cuando se pierden los 20, se activa la inhabilitación correspondiente.

El descuento recae sobre el conductor identificado en el acta . Cuando la infracción se detecta mediante medios automáticos o semiautomáticos, el sistema asigna inicialmente la pérdida de puntos al titular registral del vehículo , salvo que este pueda demostrar que ya lo había vendido o que no se encontraba bajo su tenencia o custodia y denuncie quién era el comprador, tenedor o custodio.

La cantidad depende de la infracción . El régimen contempla distintos niveles de descuento y, en algunos casos, una sola conducta puede consumir una parte importante del saldo. Circular con la licencia vencida implica 4 puntos menos , al igual que conducir sin los elementos ópticos o auditivos exigidos cuando figuran como condición en la licencia. Circular sin el distintivo obligatorio de principiante durante los primeros seis meses genera un descuento de 2 puntos, ect.

20 puntos: conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida, participar u organizar competencias no autorizadas de destreza o velocidad

conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida, participar u organizar competencias no autorizadas de destreza o velocidad 10 puntos: conducir bajo determinados niveles de alcoholemia, bajo efectos de estupefacientes o medicamentos que alteren la conducción, circular a contramano, realizar sobrepasos peligrosos sin visibilidad suficiente, incumplir obligaciones después de un siniestro

conducir bajo determinados niveles de alcoholemia, bajo efectos de estupefacientes o medicamentos que alteren la conducción, circular a contramano, realizar sobrepasos peligrosos sin visibilidad suficiente, incumplir obligaciones después de un siniestro 5 puntos: exceder los límites de velocidad, no respetar prioridades de paso, circular sin casco, no mantener distancia de seguridad, incumplir determinadas reglas de circulación

exceder los límites de velocidad, no respetar prioridades de paso, circular sin casco, no mantener distancia de seguridad, incumplir determinadas reglas de circulación 4 puntos: circular con licencia vencida, no respetar determinadas señales, utilizar incorrectamente las luces, circular sin seguro obligatorio o realizar ciertas maniobras indebidas

circular con licencia vencida, no respetar determinadas señales, utilizar incorrectamente las luces, circular sin seguro obligatorio o realizar ciertas maniobras indebidas 2 puntos: infracciones vinculadas con el equipamiento obligatorio, estacionamiento, circulación marcha atrás o el distintivo de principiante

Si una persona comete varias faltas dentro de un mismo concurso, el sistema establece un límite: se pueden descontar hasta 15 puntos, salvo que la suma de las infracciones sea menor. En ese caso se descuenta la cantidad resultante de la suma.

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¿Cuánto dura la inhabilitación para volver a manejar?

Cuando el conductor pierde los 20 puntos por primera vez, queda inhabilitado durante 60 días. Si vuelve a llegar a cero por segunda vez, el plazo aumenta a 120 días. La tercera pérdida total implica 180 días, mientras que en las siguientes ocasiones el período se duplica sucesivamente. Para los conductores profesionales, los plazos de las primeras dos pérdidas totales se reducen a la mitad. Además de cumplir la inhabilitación, quienes pierdan todos los puntos deben aprobar cursos de seguridad vial autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Una vez cumplido el período, el conductor vuelve a recibir los 20 puntos.

El sistema también permite recuperar puntos antes de llegar a cero. Si una persona conserva un saldo superior a cero por dos años sin recibir sanciones firmes, recupera la totalidad de los puntos, siempre que durante ese tiempo no haya llegado a cero. También puede obtener hasta cuatro puntos mediante cursos de seguridad vial, con una periodicidad no menor a dos años. Para las licencias profesionales, la recuperación mediante cursos puede hacerse anualmente.

Medidas del Gobierno para reforzar el control del scoring en Argentina

Durante 2026, la Agencia Nacional de Seguridad Vial avanzó en la actualización operativa del sistema. La Disposición 167/2026, publicada el 18 de junio, aprobó los códigos unívocos de asignación para cada una de las infracciones contempladas en el Anexo I del Decreto 437/2011 y sus modificaciones. La medida busca que cada falta tenga una identificación propia dentro del sistema de puntos.

La medida se suma a los cambios introducidos por el Decreto 196/2025, que modernizó el esquema de licencias. La nueva modalidad contempla la Licencia Nacional de Conducir digital, la renovación online y un sistema que permite a los fiscalizadores consultar los datos del conductor en tiempo real. Para quienes tienen antecedentes por infracciones graves, la renovación requiere aprobar un examen teórico-práctico.

El mismo paquete de medidas estableció una regla para conductores principiantes: durante los primeros dos años desde que se obtiene la licencia, si cometen faltas graves, la licencia puede ser suspendida. El objetivo es que los antecedentes y las sanciones queden integrados al sistema nacional y puedan ser consultados al momento de hacer trámites vinculados con la habilitación para conducir.