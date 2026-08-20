Atención conductores en Buenos Aires: las nuevas fotomultas que pueden hacerte perder la licencia

La Provincia de Buenos Aires amplió las herramientas tecnológicas para controlar multas de tránsito . Entre los equipos aparecen sistemas de reconocimiento automático de patentes, conocidos como ALPR , capaces de identificar autos y registrar conductas. La incorporación incluye el sistema Multi Evasion de Boldt Tech , la plataforma SICAMTO y la cámara Ghost, de la marca Neural Labs.

Estos equipos tienen que estar registrados y contar con la autorización correspondiente de la autoridad provincial. En julio de 2025, la Provincia ya había incorporado el sistema ALPR Multi Evasion y la cámara Ghost al registro de tecnologías autorizadas para constatar infracciones. El nuevo esquema suma herramientas que pueden reconocer una patente en segundos y vincularla con una multa. El objetivo es reforzar controles en rutas y accesos.

El sistema Multi Evasion se autorizó para trabajar con reconocimiento automático de patentes y detectar evasión de peajes, cruces de semáforos en rojo y evasión de controles. La disposición provincial lo identifica expresamente como un sistema ALPR destinado a esas funciones. La tecnología permite registrar la chapa del vehículo y vincularla con la información que registra el dispositivo. La Provincia autorizó el modelo como una cámara ALPR “todo en uno” , diseñada para reconocer patentes mediante tecnología de lectura automática de caracteres.

Esto no significa que todas las infracciones de tránsito pasen a ser detectadas automáticamente . El alcance depende del equipo, de la autorización y de la infracción que pueda ser constatada mediante esa tecnología. La propia normativa provincial establece un registro de proveedores y equipos para el control electrónico de faltas.

La incorporación de estos equipos es importante porque algunas de las conductas que pueden detectar están entre las infracciones con sanciones económicas importantes. Durante julio y agosto, la Unidad Fija (UF) de la Provincia de Buenos Aires tiene un valor de $2.271. Ese monto se utiliza como referencia para calcular las multas.

Cruzar un semáforo en rojo está contemplado con multas de entre 300 y 1.000 UF, lo que representa entre $681.300 y $2.271.000. La cifra final depende de la graduación de la sanción. Las infracciones relacionadas con velocidad también pueden generar sanciones elevadas. En agosto, exceder los límites puede representar entre $340.650 y $2.271.000, mientras que circular sin la VTV al día puede llegar hasta $2.271.000. Negarse a hacer un test de alcoholemia puede alcanzar los $2.725.200.

Dónde están las cámaras “Ghost” y cómo registran una patente

Las cámaras Ghost no tienen ubicaciones puntuales definidas. Se habilitan para determinados emplazamientos y las disposiciones provinciales autorizan su uso en los lugares que figuran en la documentación correspondiente. La Provincia habilitó equipos de constatación de infracciones en puntos determinados y ordenó incorporar su gestión al SACIT.

La característica central de las Ghost es la lectura automática de la patente. El dispositivo cuenta con reconocimiento óptico de caracteres para identificar los dominios que pasan frente a la cámara. La autorización provincial la clasifica como una cámara ALPR, por lo que su función está vinculada al reconocimiento automático de matrículas.

Scoring y suspensión de registro: cómo impactan las actas en el sistema SACIT

Las multas no se limitan al costo económico. Buenos Aires forma parte de las jurisdicciones que aplican el sistema nacional de scoring, la cual asigna 20 puntos iniciales a cada conductor y resta unidades cuando se registran infracciones. Cuando una persona pierde los 20 puntos por primera vez, queda inhabilitada para manejar durante 60 días. La segunda suspensión es de 120 días y la tercera, de 180 días. Después, los períodos de inhabilitación se duplican sucesivamente.

El punto más importante es que una fotomulta o una detección automática no equivale por sí sola a una quita inmediata de puntos. El scoring se aplica sobre infracciones que tienen una resolución firme emitida por una autoridad competente. El SACIT funciona como sistema centralizado para la administración de las infracciones.

Qué hacer si llega una fotomulta que considerás injustificada

Si una persona recibe una infracción y considera que no le corresponde, puede presentar un descargo ante el juez competente. La Provincia informa que debe acompañar los elementos que permitan demostrar su posición y que también puede realizar el trámite por escrito en determinados casos. La Ley 13.927 establece un procedimiento con plazos concretos. El presunto infractor dispone de 30 días desde la notificación para aceptar el pago voluntario. Si no utiliza esa alternativa, tiene 15 días para presentar el descargo, contados desde el día siguiente al vencimiento del período de pago voluntario.

El juez puede ampliar ese último plazo mediante resolución fundada cuando existan razones justificadas. El descargo debe identificar la causa, al titular, el DNI o documentación correspondiente y el dominio involucrado, además de aportar las pruebas. El portal oficial Infracciones BA permite consultar las actas y revisar la información asociada a cada infracción.